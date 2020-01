Fiat Toro, il debutto del nuovo pick-up

editato in: da

Fiat Toro è un suv di grandioso successo che la Casa torinese ha dedicato esclusivamente, da sempre, al mercato sudamericano. Il Brasile infatti, come tutto il Sudamerica, è un mercato strategico e molto importante per il brand.

In questo continente si trovano moltissimi modelli meravigliosi ed esclusivi, che in Europa non troviamo. Fiat Toro è una di queste auto uniche per il Sudamerica, un modello presentato e lanciato per la prima volta nel 2016. Una vettura ritenuta metà suv e metà pick-up, forse per questo motivo ha riscontrato un grandioso successo, soprattutto in America, dove questa tipologia di auto fa faville.

Lo scorso mese di ottobre ha raggiunto il grande numero di 200.000 unità prodotte dal momento del suo lancio sul mercato, un risultato inaspettato all’inizio, e davvero entusiasmante. Questo è il motivo per cui Fiat oggi ha deciso di festeggiare il traguardo sudamericano di Fiat Toro, proponendo sul mercato una nuova versione inedita dell’auto, lanciando il nuovo allestimento denominato Ultra.

Fiat Brasile ha realizzato quindi questo nuovo modello del suv/pick-up di grande successo che appare davvero come un veicolo top di gamma. Il nuovo allestimento si affianca al Ranch, già molto ricco e prezioso, apprezzato parecchio dalla clientela. La Dynamic Cover è uno degli elementi innovativi più importanti presenti su questa nuova versione di Fiat Toro Ultra, si tratta nello specifico del coperchio rigido per il cassone, molto resistente, utilizzabile come portapacchi e isolato perfettamente dall’acqua. Gli altri elementi inediti sono il gancio di traino, il roll-bar integrato, dettagli estetici unici come gli adesivi sulla fiancata e gli specchietti neri, le staffe laterali.

La gamma Fiat Toro ha subito delle variazioni nei listini, il prezzo di partenza è aumentato del valore corrispondente a 650 euro, arrivando quindi a circa 20.900 euro. Il prossimo anno vedremo la nuova versione Ultra del suv/pick-up di successo Fiat Toro per il Sudamerica. Al momento sappiamo che il veicolo resterà un’esclusiva per il mercato latino, come è successo fino ad ora, ma nessuno esclude che nei prossimi anni si possa vedere questo mezzo anche in Europa o altrove. Chiaramente al momento sono solo ipotesi e speranze, vedremo FCA che intenzioni avrà.