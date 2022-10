Fiat Topolino, indiscrezioni sul clamoroso ritorno di un’icona

Fonte: Ufficio Stampa Citroen Fiat Topolino 2023: come sarà la nuova icona

Chi non ha sentito parlare negli anni della Fiat Topolino? Una delle vetture più famose, un’icona per la Casa torinese. Uno di quei modelli che ha realmente fatto la storia del brand. Nome epico adottato per quella che in realtà era la Fiat 500 prodotta negli anni tra il 1936 e il 1955, e che presto potrebbe tornare alla ribalta.

Proprio così, forse vedremo la versione 2.0 della Fiat Topolino, a partire dal prossimo anno. Per il momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale da parte della Casa, ma le indiscrezioni sono molte. Come sarà esteticamente? C’è chi dice che si avvicinerà molto ad altri piccoli modelli di successo apparsi nei listini di altri brand di Stellantis, come la Opel Rocks-e e la Citroen AMI, di cui abbiamo tanto parlato ultimamente.

Come sarà la Fiat Topolino 2023

Si tratterà quindi di un quadriciclo leggero in grado di raggiungere la velocità massima di 45 km/h e con un’autonomia elettrica di circa 75 chilometri, ideale per gli spostamenti quotidiani in città. Agile e compatta per la guida e i parcheggi nel caos dei centri urbani. Una vettura due posti, guidabile già a partire dai 14 anni con il “patentino” (patente AM). Le sorelline AMI e Rocks-e (il veicolo Opel ideale per le consegne) si ricaricano comodamente dalla presa domestica in sole 3 ore, molto probabilmente anche la nuova Topolino farà lo stesso.

Un’auto per molti, progettata per essere adatta e accessibile a tutti, proprio come il modello originale uscito per la prima volta ormai quasi 90 anni fa. La nuova Fiat Topolino 2023 potrebbe quindi essere lunga solo 2,40 metri e larga 1,40 m, facile da parcheggiare, quasi come uno scooter. Il motore adottata dalla Casa torinese potrebbe essere una piccola unità da soli 8 cavalli, con batteria di 5,5 kWh per un peso totale di 471 kg.

Secondo alcune indiscrezioni, la piccolina di Casa Fiat sembrerebbe essere già quasi pronta, ma ancora non è uscita alcuna nota ufficiale. Aspettiamo di saperne di più nei prossimi mesi, arriveranno sicuramente delle notizie dal Lingotto.

Fiat Topolino: l’originale

Al momento non sappiamo se la nuova auto si chiamerà davvero ancora Topolino, anche se la denominazione riscuoterebbe molto probabilmente un gran successo. Il modello originale è in particolare la Fiat 500 che venne lanciata sul mercato nel lontano 1936, una vettura economica e alla portata del popolo.

Un progetto caratterizzato quindi da semplicità strutturale e costruttiva, realizzato con componenti in grado di ridurne il peso e le componenti, quindi anche i costi. Ed è proprio la stessa filosofia adottata per la realizzazione della Citroen AMI, la piccola moderna vetturetta da città.

Come sarà la nuova Fiat Topolino

Facendo parte dello stesso Gruppo Stellantis, la Topolino moderna non dovrebbe distinguersi troppo dalle linee della Citroen AMI e della Opel Rocks-e, le due piccole elettriche che si possono guidare a partire dai 14 anni, agili nelle strade di città.

L’abitacolo molto probabilmente sarà molto semplice, proprio come quello delle due sorelline. Ad esempio l’infotainment sarà basato esclusivamente sull’utilizzo del proprio smartphone, inserito in un apposito spazio dedicato. Il cliente potrà decidere di personalizzare la sua Fiat Topolino moderna con accessori, adesivi, tappezzerie e decorazioni che rispecchieranno i suoi gusti e il suo stile.

Come le due “sorelline”, anche la nuova mini city car di Fiat avrà i fari e le luci circolari e i paraurti che la faranno sembrare un piccolo cubo. I pannelli verticali in corrispondenza dei parafanghi e i copricerchi, a differenza di quel che vediamo su AMI e Rocks-e, potranno essere a contrasto con il colore della carrozzeria: questo vuole essere un omaggio alla Topolino originale con parafanghi neri. Al momento non abbiamo altre notizie a riguardo, non ci resta che attendere.