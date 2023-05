Fiat Topolino: in arrivo la low cost della Casa torinese

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa CItroen Sta per arrivare la nuova versione dell'iconica Fiat Topolino

Abbiamo sentito tutti parlare almeno una volta della Fiat Topolino, giovani e meno giovani. Una delle auto più famose nel passato di Fiat, un’icona per la Casa torinese. Uno di quei modelli che ha realmente fatto la storia del brand. Nome epico adottato per quella che in realtà era la Fiat 500 prodotta negli anni tra il 1936 e il 1955, e che presto tornerà alla ribalta.

E infatti il marchio lo ha confermato, vedremo presto la versione 2.0 della Fiat Topolino, arriverà tra pochissimo. È arrivata la conferma ufficiale da parte della Casa, anche se ormai da tempo le indiscrezioni sono parecchie. Come sarà esteticamente? C’è chi dice che sarà molto simile ad altri piccoli modelli di successo apparsi nei listini di altri brand di Stellantis, come la Opel Rocks-e e la Citroen AMI, di cui abbiamo tanto parlato.

Al momento invece arrivano nuove indiscrezioni, nell’attesa del lancio ufficiale del modello. La nuova Fiati Topolino sarà l’auto low cost del brand Fiat, quel veicolo che mancava. Il nuovo quadriciclo elettrico della Casa torinese è ormai pronto a fare il suo esordio e, secondo quanto dichiarato di recente, si tratta di uno dei due modelli che arriveranno presto, sicuramente entro e non oltre la fine di quest’anno. Quale sarà l’altra vettura tanto attesa? La nuova Fiat 600, ormai è noto.

Come sarà la nuova Fiat Topolino

Per quanto riguarda il design, fino ad oggi le indiscrezioni parlavano di una piccola auto molto simile alla Citroen AMI, che conosciamo bene. In realtà non sarà così, le ultimissime notizie infatti parlano di alcuni tratti simili, ma non di un vero e proprio clone della francese, come si pensava.

Il design della nuova Fiat Topolino è stato infatti studiato e sviluppato ad hoc per questo modello dalla Casa. Siamo impazienti di vederla, ma forse l’attesa sarà ancora più breve del previsto, visto che è probabile che Fiat presenti la Topolino 2.0 già durante l’estate, quindi tra poco più di un mese. Si tratterà di un veicolo con circa 70 km di autonomia e disponibile anche per i giovanissimi con patentino (dai 14 anni).

Quanto costa

Al momento non sappiamo nulla sul prezzo, o almeno, nessuna informazione ufficiale. Possiamo immaginare che si tratterà della piccola low cost di Casa Fiat e, visto e considerato che la AMI costa a partire da 7.900 euro in Italia, anche il prezzo della Topolino sarà simile.

Forse sarà un pelo più costosa, visto che Fiat ha intenzione di creare una vettura più esclusiva rispetto alla cugina francese, o almeno così pare. Sicuramente il prezzo di listino della nuova Topolino sarà inferiore (anche se magari di pochissimo) ai 10.000 euro.

Come abbiamo detto, l’auto arriverà a breve – contro ogni previsione – già nell’estate del 2023. Fiat ha intenzione di accontentare e raggiungere quindi una fetta di mercato totalmente nuova, quella dei giovanissimi. Ma non è tutto, perché la Topolino non sarà l’unica nuova creatura del brand: arriverà presto anche la nuova Fiat 600. L’anno prossimo invece sarà la volta della nuova hatchback di segmento (una versione moderna di Panda, Uno o Punto? Ancora non si sa) e nel 2025 forse arriverà l’erede della Fiat Multipla, un nuovo crossover di segmento C.