Fiat Tipo, tecnologie e motori innovativi per la Life Wagon

editato in: da

Un cambio di look importante, con l’obiettivo di cercare di raggiungere vendite record per la gamma. Parliamo di Fiat Tipo Life Wagon, veicolo accattivante, giovane e più che mai dinamico che punta a farsi apprezzare sul mercato grazie all’evoluzione tecnologica della linea.

Funzionale e conveniente, il modello della Casa piemontese si è fatto sempre apprezzare dai consumatori per il suo animo. In linea con l’idea di restyling di Fiat, che nella nuova versione della quattro ruote debutta col nuovo logo, anche Tipo Life Wagon si è rivoluzionata dal punto di vista tecnologico e ha abbracciato motori innovativi, più performanti e soprattutto ecologici.

Previsto in tutte le varianti di carrozzeria e in più allestimenti, arricchiti ancor di più grazie al pacchetto More, il nuovo modello del Lingotto può contare sulla motorizzazione 3 cilindri FireFly Turbo 1.0 T3 da 100 CV e 190 Nm di coppia massima, che permette di abbattere le emissioni di CO2 a 121 g/km WLTP, mentre i consumi scendono a 5,5 litri per 100 km WLTP.

L’innovativa motorizzazione, inoltre, consente una guida piacevole e offre un ottimo spunto grazie alla curva di coppia favorevole già in ‘basso’. Dal punto di vista tecnico, su strada, la nuova Fiat Tipo Life può vantare in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,8 secondi, con una velocità massima di 192 km/h. Fino al 31 marzo, inoltre, il modello del Lingotto viene proposto con finanziamento a 13.800 e prima rata a gennaio 2022 anziché a 15.800 euro.

Guardando bene il design di Tipo Life Wagon, l’auto è riconoscibile grazie al nuovo frontale con la griglia ridisegnata. Cambio look anche per i gruppi ottici, che adottano la tecnologia full LED che aumenta sensibilmente la sicurezza attiva e passiva grazie alla maggiore visibilità. I fari, in linea con la svolta ecologica del mezzo, permettono di ridurre il consumo di energia elettrica e delle emissioni di CO2.

In attesa delle conferme sull’arrivo della nuova Punto, i progettisti di Fiat hanno deciso di mettere mano all’abitacolo del modello Tipo, cambiandolo radicalmente. Novità della nuova versione della Casa è il cluster digitale TFT da 7 pollici, totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Il sistema è utile e completo, una svolta high tech che consente di avere sotto controllo non solo i parametri di viaggio e lo stato della vettura, ma anche la parte multimediale e il telefono.

Il modello, che andrà ad arricchire la linea di Tipo sul mercato, può contare poi sulla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici, un sistema di infotainment connesso e dotato di sistema operativo Android Auto personalizzabile.