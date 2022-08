Fiat Tipo in promozione tutto il mese di agosto 2022

Fonte: Ufficio Stampa FCA Fiat Tipo Cross: prezzo, motori e allestimenti

Una delle auto più popolari e di maggiore successo di Casa Fiat, la nuova Tipo – modello che viene prodotto oggi in uno degli stabilimenti di Tofas, a Bursa, in Turchia – viene proposto a un prezzo speciale per tutto il mese di agosto, grazie a una promozione per i nuovi acquirenti.

Prezzo speciale per Fiat Tipo

La promozione di Fiat è valida fino al 31 agosto, quindi sarà possibile approfittarne per tutto il mese. Uno sconto reso disponibile per i modelli con motore 1.0 e 100 cavalli di potenza Euro 6d final. Il prezzo di listino di questa particolare variante è di 21.200 euro, ma per tutto il mese l’auto viene proposta al prezzo promozionale di 18.600 euro oppure 16.700 euro, in questo caso solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Fiat Tipo viene quindi venduta ai nuovi clienti con una promozione speciale che prevede 3.000 euro di valutazione minima garantita e altri 1.900 euro in caso di finanziamento. Sul sito ufficiale di Fiat, come di consueto, c’è un esempio di finanziamento che aiuta i potenziali clienti a comprendere maggiormente i vantaggi. In particolare si fa riferimento a un ipotetico cliente che decide di pagare un anticipo di 3.800 euro, 48 rate mensili di 199 euro e una rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 7.103,76 euro.

L’Importo Totale del Credito che lo stesso acquirente dovrà quindi pagare per acquistare la sua nuova Fiat Tipo è pari a 13.509,83 euro con gli Interessi che ammontano a 2.977,93 euro e l’importo totale che dovrà versare quindi, a esclusione dell’anticipo, sarà di 16.667,76 euro. Chiaramente, per tutti i clienti interessati a comprare la nuova Fiat Tipo approfittando della promozione speciale del mese di agosto 2022, consigliamo di consultare il sito ufficiale di Fiat, per conoscere ogni dettaglio.

Fiat Tipo: le caratteristiche del modello di successo

La Fiat Tipo che viene offerta nuovamente in promozione, come lo scorso mese di maggio, è la versione con motore 1.0 100 cavalli Euro 6d final, un propulsore a benzina con cambio manuale a cinque marce che offre buoni risultati dal punto di vista dei consumi, soprattutto nell’utilizzo urbano-extraurbano.

Tra le caratteristiche estetiche dell’auto, possiamo sicuramente annoverare i nuovi proiettori con luci diurne a led, ancora più potenti ed efficienti nei consumi elettrici. L’auto mostra il nuovo lettering del logo Fiat. Lo stile della nuova Tipo vanta anche particolari dettagli neri su copri-specchietti, montanti e maniglie. Non potevano mancare anche i nuovi cerchi da 16 pollici in lega “Styled”. Gli interni dell’auto, che è uno dei modelli di maggiore successo che troviamo nel listino Fiat, danno spazio a una cabina rinnovata con materiali soft touch.

L’auto offre al cliente radio da 7 pollici Touchscreen con CarPlay e Android Auto. La sicurezza ricopre un ruolo fondamentale, come in ogni veicolo della Casa: la Tipo vanta rinnovati pacchetti ADAS, sistemi di sicurezza e aiuto alla guida, tra cui il mantenimento attivo di carreggiata, il riconoscimento dei segnali stradali, il driver attention alert e il riconoscimento attivo dei limiti di velocità.

Grazie alle sue caratteristiche di successo, Fiat Tipo è anche una delle vetture che è entrata a far parte della flotta dell’Arma dei Carabinieri: la Forze dell’ordine hanno scelto la berlina della Casa del Lingotto, con un accordo che prevede la fornitura di circa 1.300 esemplari. A tal proposito, Fiat ha creato un allestimento ad hoc sviluppato specificatamente per rispondere alle richieste dell’Arma.

Non è tutto, lo scorso maggio Fiat ha lanciato anche la nuova variante Garmin di Tipo (e Panda): edizione speciale che sfoggia un look cross accattivante, una dotazione tecnologica di ultima generazione e una gamma di motori sostenibili, ma anche performanti. La Casa torinese ha lanciato due modelli unici, pensati per i clienti più giovani e dinamici, che hanno intenzione di usare la loro auto anche per l’outdoor. La nuova Tipo nasce grazie all’accordo tra Fiat e Garmin, la società globale che da più di 30 anni sviluppa dispositivi con tecnologia satellitare integrata.