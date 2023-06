Fiat, una svolta di colore: addio al grigio

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Da oggi Fiat interrompe la produzione di auto grigie: ecco perché

Da oggi Fiat non produrrà più auto grigie. La svolta epocale è anticipata da un video promozionale in cui si vede Olivier Francois, CEO dello storico brand italiano, immergersi letteralmente nel colore a bordo della nuova Fiat 600e.

Il marchio di Stellantis intende incarnare i colori vivaci dell’Italia all’insegna dello slogan “Italia. La terra dei colori. Fiat. Il marchio dei colori”: la decisione, di portata storica, nasce per esaltare lo stile di vita italiano, riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita. Fiat si trasforma così nel “marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo”.

Fiat non produrrà più auto grigie

Fiat non produrrà più auto grigie: una decisione impegnativa e dirompente, che trasforma lo storico marchio italiano nel brand dei colori, capace di incarnare lo stile della Nuova Dolce Vita indossando le tinte vivaci della gioia e dell’ottimismo.

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat”, ha dichiarato Olivier Francois, CEO Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, rivendicando una scelta radicale che “mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo”.

“Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio”, ha spiegato il CEO, ricordando che “l’Italia è il Paese dei colori”: l’addio al grigio diventa così un nuovo tratto distintivo delle vetture Fiat, che si vestono di una rinnovata visione a colori pronte ad accogliere i profondi cambiamenti cui va incontro l’intero comparto.

“Italia. La terra dei colori. Fiat. Il marchio dei colori” è il claim che accompagna il breve video dedicato all’annuncio della Casa fondata nel 1899 a Torino: il nuovo mondo colorato di Fiat è introdotto al pubblico da Olivier Francois in persona, che a bordo di una nuovissima Fiat 600e grigia viene immerso in un grande vasca di vernice allestita in piazza a Lerici per riemergerne in un’accesa tinta arancione.

La svolta colorata inizia con la Fiat 600e

Il fatto che sia proprio una Fiat 600e ad essere immersa nel colore nel video che presenta il nuovo corso Fiat non è casuale: l’annuncio è stato infatti l’occasione per confermare l’atteso debutto della nuova 600, che sarà presentata ufficialmente il 4 luglio.

Per vedere le coloratissime Fiat 600e nei concessionari bisognerà aspettare ancora fino al prossimo autunno: “Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”, ha dichiarato Francois.

L’atteso B-SUV pensato per le famiglie, che potrebbe essere l’erede della vecchia Fiat 500X, andrà ad arricchire l’attuale gamma Fiat di un nuovo modello elettrico che si unisce alla schiera di vetture già amatissime come Fiat 500e e Fiat E-Doblò.

L’attuale gamma del listino Fiat – Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – abbraccia la rivoluzione colorata vestendosi di tinte evocative come Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema, che richiamano le bellezze e gli scenari più iconici e suggestivi del Belpaese, da sempre prima ispirazione per le vetture del marchio italiano.