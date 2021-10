Fiat svela due novità importanti

Oggi, dopo almeno un lustro di assenza, tornano a comparire i nomi del Fiat Scudo e del Fiat Ulysse, con l’obiettivo di rafforzare la posizione del marchio italiano in un settore chiave.

I due modelli saranno prodotti presso gli impianti di Hordain, nella regione di Valenciennes in Francia, e condivideranno piattaforma e diverse soluzioni tecniche e tecnologiche con altri veicoli professionali del gruppo Stellantis. Come i veicoli professionali di Citroen, Peugeot e Opel, infatti, sia lo Scudo sia l’Ulysse saranno realizzati su piattaforma EMP2 e arriveranno sul mercato sia in versione con motore termico (alimentati a diesel), sia in versione full electric.

Il primo ad arrivare sul mercato, con la possibilità di ordinare già a partire dalle prossime settimane, sarà il Nuovo Fiat Professional Scudo (che non verrà prodotto in Russia, come inizialmente ipotizzato). Il veicolo commerciale sarà disponibile in tre diverse lunghezze e altrettante configurazioni: furgone, Combi o Cabinato con pianale, così da poter dare risposta a tutte le possibili necessità di trasporto dei professionisti.

Il Nuovo Fiat Ulysse, invece, dovrebbe essere ordinabile a partire dal primo trimestre 2022, ma non sono state al momento fornite informazioni più precise sul lancio commerciale. Il monovolume del marchio torinese torna così sul mercato dopo una lunga assenza: l’ultimo facelift del modello era stato lanciato nel lontano 2011, con alterne future.

Il nuovo multispazio sarà disponibile sia in configurazione 6 posti sia in configurazione 9 posti. Si propone, dunque, come valida alternativa per le aziende (o i privati) di noleggio con conducente alla ricerca di un veicolo spazioso, comodo e affidabile. O, ancora, come un'auto per famiglie particolarmente numerose alla ricerca di veicoli a 6 o 7 posti. Il Nuovo Fiat Ulysse, come accennato, arriverà sul mercato sia con motore endotermico alimentato a diesel, sia in versione full electric.

In quest’ultimo caso, il monovolume della casa torinese dovrebbe montare un motore elettrico da 136 cavalli alimentato da un battery pack da 50 o 75 kWh. Le versioni endotermiche, invece, dovrebbero montare i propulsori 1.5 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 140 e 180. In tutti i casi, comunque, utilizzare il condizionale è d’obbligo. Dal gruppo Stellantis, infatti, non sono arrivate informazioni tecniche dettagliate (nemmeno per il Fiat Professional Scudo si hanno dettagli sulla scheda tecnica) e dovremmo probabilmente attendere il primo trimestre 2022.

Discorso analogo per i prezzi: Fiat non ha diffuso informazioni sul listino né per quel che riguarda il Nuovo Scudo né per il Nuovo Ulysse. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere un quadro completo sui due nuovi lanci della casa piemontese.