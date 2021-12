Fiat, si annuncia un clamoroso ritorno

Fiat Uno, chi non se la ricorda? Un’auto che ha fatto la storia, una delle più grandi icone Fiat del passato. Un tempo ne potevamo vedere moltissime circolare sulle nostre strade; gli anni Ottanta e Novanta hanno visto il boom di questa vettura, che poi però è sparita dalle linee di produzione, la Casa torinese aveva infatti deciso di dirle addio per sempre.

Ma forse in futuro potremo assistere ad un grandioso ritorno di quella che per anni è stata il simbolo Fiat. Pare infatti che il famoso modello possa tornare sul mercato, questa volta in versione SUV compatto. Al momento è ancora solo una possibilità, nessuna certezza, ma già l’ipotesi riempie i cuori degli italiani.

L’auto potrebbe far parte della nuova gamma Fiat che, come il marchio stesso ha dichiarato, nei prossimi anni subirà una vera e propria rivoluzione. Arriveranno infatti molti modelli nuovi e inediti, ma tornerà anche qualche vecchia icona. E tra queste potrebbe esserci proprio la nuova Fiat Uno. Un’auto che ha fatto la storia ma che ormai da molti anni non viene più venduta in Europa (in America Latina esiste ancora, ma anche il Brasile pochi giorni fa le ha detto ufficialmente addio).

E se Fiat Uno tornasse in versione SUV, la probabilità di successo in Europa potrebbe essere molto alta, visti i recenti gusti degli automobilisti del Vecchio Continente. Il B-SUV del futuro, secondo alcune voci non ancora confermate, potrebbe essere realizzato nello stabilimento Fiat in Polonia dal 2023.

Sono tanti gli appassionati e gli esperti di settore che hanno ipotizzato che la nuova auto a ruote alte del brand torinese potrebbe andare a riprendere il nome della vecchia icona Fiat Uno. Sarebbe davvero una notizia clamorosa, quasi impensabile: ma si tratta pur sempre di un modello che, nei suoi lunghi anni di carriera, ha venduto più di 10 milioni di unità in tutto il mondo.

Il SUV compatto Fiat Uno, se mai davvero arriverà in Europa, potrebbe seguire le orme del Fiat Pulse che, in Brasile, sta avendo un grandioso successo, e far tornare la Casa torinese a grandi numeri di immatricolazioni nel segmento B del mercato che ad oggi è il più importante in Europa. A marzo 2022 Fiat svelerà le novità, solo in quell’occasione avremo modo di sapere se ci sarà davvero spazio per una nuova Fiat Uno.