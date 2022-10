Fiat semplifica la scelta della nuova auto: cosa succede

Fiat si avvicina sempre più ai suoi clienti e oggi decide di introdurre una grande novità, che mira a semplificare le operazioni di acquisto dei nuovi veicoli. Saranno previsti quindi solo tre semplici passaggi, di facile comprensione per qualsiasi utente, in cui ognuno potrà quindi scegliere il modello desiderato, il colore e il pack.

Non è tutto, perché anche la nuova struttura della gamma del marchio Fiat è stata semplificata, per renderla più fruibile che mai. Ogni modello infatti offre una versione base, tre pack di dotazioni e una variante definita top di gamma, per i clienti più esigenti. Lo stesso accade anche per la gamma di veicoli commerciali leggeri di Fiat Professional, che segue appunto la stessa identica strategia. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Fiat al fianco dei suoi clienti

I brand Fiat e Fiat Professional, che fanno parte del Gruppo Stellantis, hanno deciso di semplificare le loro gamme per permettere a tutti i loro clienti interessati di vivere una customer experience ancora più immediata e intuitiva. È infatti la prima volta che i due marchi danno la possibilità ai loro clienti di scegliere una nuova vettura o un nuovo veicolo commerciale leggero in soli tre semplici passaggi, sia per chi compra il suo veicolo online sul sito commerciale dei brand, sia per chi opta per l’acquisto offline presso le concessionarie.

Con la nuova gamma di Fiat tutto quello che il cliente deve fare è semplicemente decidere le caratteristiche che vuole assolutamente sulla sua nuova auto e quindi scegliere il modello, il colore e i pack di dotazioni per configurare il suo nuovo veicolo. Sono disponibili tre diversi pack di dotazioni (Style, Tech e Comfort), che riflettono i gusti e che rispondono alle esigenze dei clienti Fiat. I pack sono stati realizzati e pensati in modo da non offrire lo stesso contenuto su versioni differenti. Questo consente quindi ai clienti di combinare tra loro i pacchetti, senza alcuna restrizione o complicazione particolare.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Soluzioni semplici ma complete per Fiat

Non è ancora tutto, perché Fiat ha decido di soddisfare ulteriormente quelle che sono le richieste dei clienti più esigenti, e quindi di offrire una soluzione semplice ma completa: una versione top di gamma che rappresenta il modello più accessoriato di tutti, disponibile su qualsiasi modello presente in gamma. Si tratta quindi di una vera e propria versione che possiamo definire full-optional e che include tutti i contenuti dei te pack più altre caratteristiche. Per fare un esempio, possiamo citare la versione top di gamma offerta sulla Nuova 500: ’esclusiva “La Prima by Bocelli”.

Anche il comparto Fiat Professional per i veicoli commerciali leggerei del brand adotta la stessa nuova logica di gamma e sviluppa, in modo dedicato, il concetto di semplificazione applicato dal brand Fiat. Questi veicoli quindi saranno disponibili in un singolo allestimento ma, vista la complessità e la specificità di ciascun mezzo, l’offerta includerà diversi tipi di carrozzeria e pack speciali per adattare il prodotto alle esigenze professionali differenti dei clienti.

I pack sono stati studiati appositamente studiati per soddisfare le principali categorie – Capabilities and Conversion, Comfort and Functionalities, Safety and Driving Support e Style – e possono anche essere arricchiti da dotazioni singole in modo da creare una soluzione su misura per il cliente.