Fiat rilancia Tipo, la compatta tra le più vendute

La gamma Fiat Tipo diventa più ricca, più bella, più… La compatta del gruppo torinese, tra le auto più apprezzate dagli automobilisti del nostro Paese, si rinnova all’insegna di “More” (traducibile con “di più” in inglese), un pacchetto che può essere abbinato a tutti gli allestimenti (Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport) e tutte le carrozzerie Tipo già oggi in commercio.

Insomma, un modo per dare una ventata di freschezza all’intera gamma senza interventi drastici (e in attesa del restyling della gamma previsto per il 2021). Grazie al pacchetto “More”, infatti, permette di far crescere la dotazione tecnologica ed “estetica” della compatta torinese, con sistemi di infotainment e servizi UConnect inclusi nel prezzo e dettagli sportivi per gli allestimenti Sport e S-Design. Il tutto a un prezzo contenuto: il pacchetto costa appena 500 euro, consentendo di risparmiare fino al 50% rispetto ai costi dei singoli componenti inclusi nel pacchetto.

Ma cosa aggiunge il pacchetto More agli allestimenti della Fiat Tipo? Tutto dipende, ovviamente, dall’allestimento di partenza. Con Tipo Street, ad esempio, la compatta del gruppo torinese si arricchisce dello schermo da 5 pollici con sistema touch per il controllo dell’infotainment, del volante in pelle con comandi sulle razze e dei servizi UConnect live, che consentono di ricevere notizie, aggiornamenti sul traffico e meteo in tempo reale.

Scegliendo come base di partenza la Tipo Mirror, invece, si aggiungeranno alla dotazione di serie anche lo schermo da 7 pollici con controlli touch, compatibilità con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay (per sincronizzare lo smartphone con il sistema di infotainment del veicolo e controllare messaggi e chiamate direttamente dallo schermo della Tipo), fari fendinebbia, cerchi in lega da 16 pollici, sensori di parcheggio posteriori e vetri oscurati.

Ancora più interessanti gli accessori inclusi nei pacchetti “More” degli allestimenti Sport e S-Design. Oltre a migliorare la dotazione tecnologica dei veicoli, il pacchetto rende ancora più sportivo il design della compatta Fiat. Oltre ai gruppi ottici al BiXeon e alla telecamera posteriore per i parcheggi, la Tipo Sport e la Tipo S-Design avranno vetri oscurati, cerchi in lega da 18 pollici bi-color realizzati da Mopar e, soprattutto, il tetto nero a contrasto.