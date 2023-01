Fiat: quali novità in arrivo nel nuovo anno

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis I nuovi modelli Fiat per il 2023

Il nuovo anno è iniziato, oggi è il 2 gennaio 2023 e – dopo aver fatto un resoconto dell’anno passato – Case automobilistiche e aziende del settore automotive sono pronte con i nuovi propositi per i mesi a venire.

Tra queste, parliamo prima di tutto di Fiat, la Casa torinese che conosciamo tutti molto bene e che durante quest’anno ha intenzione di lanciare sul mercato diverse novità che i clienti stanno aspettando. Nella lista dei propositi per il 2023 ci sono tre progetti importanti, stiamo parlando della nuova Panda elettrica, della Fiat Punto e di un nuovo B-SUV.

In nuovi modelli Fiat attesi per il 2023

Il 2022 è stato un anno abbastanza calmo per la Casa torinese, e per il 2023 Fiat ha intenzione di ampliare la sua gamma per i clienti affezionati e nuovi. Potrebbe arrivare quindi una grande scossa in Casa Stellantis, Fiat è pronta a lanciare sul mercato tre nuovi modelli, come ha dichiarato recentemente il CEO Carlos Tavares, due dei quali anche elettrici.

Al momento non abbiamo ancora precisi dettagli da parte di Fiat, nelle prossime settimane sapremo sicuramente qualcosa di più a riguardo. Sicuramente due modelli entreranno nel segmento B, che oggi è quello che offre meno opzioni.

Fiat nuova Panda elettrica, Fiat nuova Punto e un nuovo Fiat B-SUV sono i tre nomi in lista per il 2023. Ma che cosa succederà realmente?

L’auto più amata diventa elettrica

Nel 2019, ultima edizione del Salone di Ginevra prima della pandemia di Coronavirus che ha bloccato tutti gli eventi auto e non, avevamo visto la presentazione di due grandi concept Stellantis. Prima di tutto l’Alfa Romeo Tonale, SUV del Biscione che è stato lanciato sul mercato e che sta riscuotendo già un buon successo, e la Fiat Concept Centoventi, che era stata definita come la Panda del futuro.

Di quest’ultima ancora nessuna traccia, ma il 2023 è l’anno buono: finalmente arriverà il modello di serie derivato proprio da quella concept car che abbiamo visto ormai ben 4 anni fa. Al momento non abbiamo moltissimi dettagli a riguardo, se non che sarà l’erede della Panda, anche che molto probabilmente sarà più grande, e offrirà la trazione elettrica per tutti, andando ad affiancare la Fiat 500e, leader delle vendite.

La nuova auto potrebbe essere quel modello a metà tra la Panda e la Punto del futuro, e il 2023 sarà l’anno del debutto ufficiale e della presentazione al pubblico. Molto probabilmente però per l’inizio della produzione e delle vendite dovremo attendere il 2024.

Della Fiat Punto invece parliamo da molto, una vettura che tutti conosciamo e tra le più amate e vendute nella storia della Casa italiana, la produzione si è fermata nel 2018. Non sappiamo ancora però se arriverà davvero una nuova erede di Fiat Punto, o se la Centoventi sarà un mix tra la rivisitazione moderna di Panda e Punto, quindi due modelli in uno per il futuro. Un’ultima ipotesi invece prevede un nuovo piccolo SUV al posto di Fiat Punto, staremo a vedere che cosa succederà.

Un nuovo SUV in Casa Fiat

Pare che il SUV, secondo le indiscrezioni che circolano sul web e alcune foto spia, sia il primo nuovo modello che arriverà in Casa Fiat. Potrebbe essere molto simile nelle dimensioni alla Jeep Avenger, che abbiamo visto per la prima volta poche settimane fa.