Fiat Punto e 500L: il futuro è da suv

Fiat Punto e Fiat 500L verranno probabilmente trasformate in grandi e speciali suv, la Casa ha deciso di dare una svolta a due delle sue più grandi icone di successo. Questi sono gli ultimi rumors che circolano sul web, restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali.

Nel dettaglio, secondo quanto circola in rete oggi, sappiamo che molto probabilmente la Fiat Punto si alzerà di alcuni centimetri e sarà più pesante, con un aspetto più possente, proprio come un vero e proprio Sport Utility Vehicle compatto. Non dimentichiamo che i suv e i crossover oggi sono la tipologia di auto di maggiore successo sul mercato.

La nuova Punto entrerà a far parte del segmento che oggi padroneggia la scena delle vendite nel mercato auto, si tratta di quello dei suv e dei crossover. La Casa torinese quindi creerà un nuovo B-suv alla moda, che seguirà le tendenze del momento e le esigenze del mercato attuale. Non abbiamo ancora disponibili immagini o render, né ufficiali né proposte da qualche designer professionista. Nonostante questo sembra che la strada sia spianata e verrà creato un nuovo suv su base Punto.

Si rinnoverà nell’estetica e nella capacità di carico, il family feeling rimarrà lo stesso, si alzerà invece da terra, come tutti i modelli a ruote alte che si rispettino. La nuova Fiat Punto in versione suv compatto sarà quindi alla moda oltre che spaziosa e confortevole.

Per quanto riguarda invece la 500L sappiamo già che non sarà la nuova generazione della vettura che conosciamo già e che alla clientela piace molto, l’auto infatti si trova spesso in classifica tra le auto più vendute. La nuova Fiat 500L comunque avrà un aspetto molto più simile a quello di un crossover o di un suv, quindi per la prima volta abbandonerà completamente il segmento delle auto mono-volume compatte.

La prima volta che abbiamo visto sul mercato la Fiat 500L risale a sette anni fa, il lancio infatti è avvenuto nel 2012. In seguito, nel 2017, abbiamo assistito al primo restyling, l’auto è stata rinnovata completamente e oggi ci aspettiamo di vedere un vero e proprio suv su base 500L. Sarà sul mercato il prossimo anno, o forse più probabilmente nel 2021, il programma di vendita dell’auto è stato spostato al 2022.