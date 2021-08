Fiat Pulse, prime immagini del nuovo SUV

Fiat pubblica le immagini del nuovo SUV Pulse, presentato in Brasile lo scorso mese di maggio. Il modello era conosciuto in precedenza col nome “Progetto 363”. Sono stati gli appassionati brasiliani a votare online il nome finale del SUV, Fiat ha chiesto loro di esprimere la preferenza sul sito ufficiale.

I fan del brand hanno dovuto scegliere fra tre opzioni: Tuo, Domo e Pulse. Vittoria per Pulse, si tratta di un "B-suv" basato sulla piattaforma MLA e spinta dal motore "turbo flex". Fiat oggi svela maggiori dettagli sulla nuova auto, una delle uscite più attese dell'anno. Dopo aver presentato il design sorprendente del suo nuovo SUV e aver coinvolto le migliaia di persone che hanno contribuito alla scelta del nome, la Casa mostra gli interni del nuovo veicolo dedicato al mercato brasiliano.

La personalità del SUV che possiamo vedere all'esterno è ora testimoniata anche dalle finiture dell'abitacolo e dall'offerta di equipaggiamenti che saranno presenti a listino. Con un interno unico per quanto riguarda l’intera gamma Fiat, Pulse presenta un nuovo volante sportivo multifunzionale con dettagli cromati, logo al centro, rivestimento in pelle con cuciture a vista.

Isabella Vianna, manager di Colors and Materials, Mopar, Graphic and Virtual Reality presso il Design Center South America afferma: “In modo inedito nella gamma Fiat, le finiture interne del nuovo SUV Pulse garantiscono un ambiente moderno e confortevole per gli occupanti. Abbiamo introdotto nuove tecnologie che aiutano a differenziare le superfici, come trame laser e tessuti esclusivi, oltre a vernici e finiture speciali”.

L’abitacolo del nuovo SUV Fiat Pulse è moderno e minimal, ma il brand non ha rinunciato alle finiture speciali; non mancano inoltre alcuni tasti fisici per azionare i comandi. La strumentazione è completamente digitale e il tutto appare su uno schermo di 7”, la grafica è pulita, facilmente leggibile, le informazioni importanti come la velocità o il livello di carburante restano ben visibili in primo piano. La plancia si sviluppa in orizzontale e al centro troviamo lo schermo a sbalzo di 10” del sistema multimediale. Al di sotto prendono posizione le bocchette dell’aria e i comandi del climatizzatore.

Remote start, climatizzatore automatico digitale e schermo centrale multimediale sono altri esempi di un equipaggiamento all'avanguardia che offrirà al consumatore Fiat Connect Me, la piattaforma di servizi connessi più moderna della categoria. Molto presto la Casa mostrerà al pubblico tutti gli altri nuovi contenuti del SUV, che promette di essere il nuovo riferimento nel segmento.