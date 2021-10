Fiat Pulse, il nuovo SUV in salsa brasiliana

La scorsa estate avevamo visto le prime immagini di Fiat Pulse, presentato in Brasile nel mese di maggio, modello che avevamo già conosciuto in precedenza, con il nome “Progetto 363”. La denominazione Pulse è stata scelta direttamente dal pubblico, la Casa ha infatti chiesto agli appassionati brasiliani di esprimere la preferenza con una votazione sul sito ufficiale.

Le opzioni erano tre: Tuo, Domo e Pulse. Vittoria per Pulse, il nuovo “B-SUV” basato sulla piattaforma MLA e spinto dal motore “turbo flex”. Fiat ha svelato tutti i dettagli e le immagini inedite della nuova auto, una delle uscite più attese dell’anno. Dopo aver presentato il design sorprendente e aver coinvolto migliaia di persone che hanno contribuito alla scelta del nome, la Casa lancia Fiat Pulse sul mercato brasiliano.

Il brand Fiat è il marchio che registra il maggior numero di vendite in Brasile oggi, e ci tiene a mantenere questo primato. Per accontentare i clienti e guidare le classifiche, inizia la commercializzazione del SUV compatto, Pulse. Il modello viene realizzato usando la piattaforma MLA, si tratta di un SUV di nuova generazione, che potrebbe accontentare anche i gusti degli automobilisti europei. Per il momento, però, non è previsto alcun lancio in Europa.

Con Pulse debutta il nuovo motore 1.0 Turbo 200 Flex, in grado di erogare la potenza di 130 CV (a etanolo) e di 125 cavalli (a benzina). L’auto piace per il suo stile moderno, appare molto piacevole all’esterno, pare più un’auto destinata al mondo intero, che un modello esclusivo per il mercato sudamericano. Prende ispirazione dalla famosa Fiat Argo, anche se ha un look e un design propri, Fiat Pulse è un SUV ricco di spunti stilistici che lo rendono unico e originale.

È lungo 4,10 metri, largo 1,78 metri e alto 1,58, il passo misura 2,53 metri. Paragonata ad altri modelli che conosciamo bene, possiamo dire che risulta un poco più compatta rispetto, per esempio, a Opel Mokka (tra le finaliste del premio Best Buy 2022), Seat Arona, Hyundai Bayon e Ford Puma, ma anche alla rivale diretta brasiliana Volkswagen Taigo, anch’essa presentata di recente.

Tecnologia di ultima generazione all’interno, schermo da 10,1" per l'infotainment e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Fiat Connect Me consente al guidatore di gestire diverse funzioni da remoto con smartphone o smartwatch, come ad esempio bloccare e sbloccare la chiusura centralizzata, accendere e spegnere il motore (da lontano), ma anche visualizzare avvisi e informazioni sulla manutenzione dell’auto.

La novità più importante è il motore, si tratta del 1.0 Turbo 200 Flex, un tre cilindri turbo benzina MultiAir con blocco in alluminio che può essere alimentato, oltre che a benzina, anche con etanolo. Raggiunge una potenza (125-130 cavalli) che va oltre quelli che sono i normali standard brasiliani, ha cambio automatico CVT con 7 marce virtuali regolabile sulle modalità Normal, Manual e Sport con palette al volante. Il prezzo di listino del SUV Fiat Pulse in Brasile parte da 79.990 reais, che oggi corrispondono a 12.316 euro.