Fiat Pulse, nuovo SUV per il Brasile

Fiat presenta un nuovo “B-suv”: è ancora senza nome

Fine del mistero, con una strategia senza precedenti nell’industria automobilistica nazionale, Fiat ha coinvolto migliaia di persone in modo insolito in una votazione aperta al pubblico, per scegliere il nome del suo nuovo SUV.

Con un sondaggio su un’esclusiva piattaforma digitale apposita sono state presentate tre opzioni: Fiat Pulse, Fiat Domo e Fiat Tuo. Ben presto la questione ha preso il sopravvento sui social, segnando il successo dell’iniziativa e contando oltre 380mila voti. Fiat ha tenuto una live con Herlander Zola, direttore Brand Fiat South America e Commercial Operations Brazil, che ha annunciato il nome che il pubblico ha scelto per il nuovo SUV del brand: Fiat Pulse.

“Pulse è un nome fantastico che consente innumerevoli associazioni. Ha energia, movimento ed è estremamente connesso. Esprime l’essenza e la personalità del veicolo: un SUV con l’anima Fiat, ma che, allo stesso tempo, ha il suo tocco e ritmo personali”, ha affermato Zola. In effetti, Pulse ha conquistato immediatamente il pubblico. Dal momento che le alternative sono state presentate nel sondaggio, è stato il primo nome a balzare subito in testa.

Fiat ha aperto le porte del suo stabilimento, presso il Polo Automobilistico di Betim in Brasile, per presentare al pubblico alcune delle fasi di sviluppo del nuovo SUV, che fino ad allora è stato denominato Progetto 363.

“Nella scelta del nome, che è stata comunque un’iniziativa inedita, si è sottolineato quanto Fiat voglia essere vicina ai brasiliani: che si tratti di trarre ispirazione per realizzare questo modello, o invitare le persone a conoscerne il processo di produzione all’interno della nostra casa e persino coinvolgere il pubblico per nominare il SUV”, afferma Malu Antonio, Marketing e Communication Manager di Stellantis per l’America Latina.

Il nuovissimo SUV brasiliano Fiat Pulse è un modello che si rivolge ad un pubblico giovane, e proprio per questo motivo offrirà ai suoi clienti nuovi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e il sistema multimediale Fiat Connect Me. La produzione sarà avviata nello stabilimento di Betim. Lo stile dell’auto vanta un look proporzionato e sbarazzino e, se vogliamo fare un paragone con una vettura Fiat presente sul nostro mercato, possiamo dire che per alcuni tratti assomiglia alla nota Fiat Tipo. Alcuni dettagli che la ricordano sono ad esempio la mascherina a sviluppo orizzontale con al centro il brand, coi due sottili fari a led ai fianchi e i fanali posteriori.