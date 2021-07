Fiat Professional presenta il nuovo Ducato 2021

editato in: da

Dopo il lancio del primo veicolo commerciale 100% elettrico del Gruppo Stellantis avvenuto ad aprile, Fiat E-Ducato, oggi viene presentata la versione 2021 del Ducato, in una web conference itinerante organizzata dal Gruppo Stellantis.

Ducato compie 40 anni e li celebra da leader del mercato, è conosciuto infatti per essere il veicolo commerciale leggero più venduto in Europa nel 2020 con 149.000 unità, in aumento dell’8% rispetto al 2019. E non è tutto, sono ormai 13 anni consecutivi che il mezzo viene eletto “Miglior Base per i Camper” dagli utilizzatori di tutta Europa.

Nuovo Ducato arriva subito dopo la variante 100% elettrica lanciata pochi mesi fa, è pronto a cogliere nuove opportunità, offrendo ai clienti i suoi tradizionali punti di forza integrati a innovazioni pratiche e funzionali a partire dallo stile, con l’adozione del nuovo logo Fiat vintage, che sottolinea il senso di identità e appartenenza.

Uno sguardo agli interni, la cabina è stata completamente rivoluzionata, per migliorare la qualità della vita a bordo e la praticità di utilizzo. Il volante è nuovo, oggi più piccolo e con vari comandi “a portata di dita”, i pannelli porte sono stati arricchiti di ulteriori scomparti. Migliora il controllo clima automatico, l’adozione dell’accesso e della messa in moto keyless garantisce risparmio di tempo e facilità di utilizzo. Il freno di stazionamento è ora elettrico.

La configurazione digitale della strumentazione interna è totalmente inedita, con Full Digital Cockpit in grado di restituire con immediatezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio. Nuove le interfacce Uconnect con schermi fino a 10”, inedito il sistema di radionavigazione che incorpora mappe TomTom 3D e interfaccia Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless.

La gamma Ducato per il 2021 offre propulsori sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final, best in class con i 450 Nm del motore più potente. I nuovi diesel Multijet3 offrono una migliore efficienza grazie al peso ridotto e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Aumentano anche la durabilità e il comfort, grazie ad una maggiore elasticità e minore. Quattro i livelli di potenza della gamma motori – 120, 140, 160, 180 cavalli – con un nuovo migliorato cambio manuale a 6 marce.

Nuovo Ducato vanta una grande offerta di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, che migliorano l’esperienza su strada e rendono il Ducato una base di svago più sicura. Il veicolo infatti offre un range completo di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) sia in marcia sia in fase di parcheggio. Dal controllo della velocità a quello della frenata per gli ostacoli improvvisi come pedoni e ciclisti, dal riconoscimento dei segnali stradali al monitoraggio dell’attenzione di guida del conducente, fino ad arrivare al cruise control adattativo con funzione stop and go, al mantenimento della corsia di marcia e al traffic jam assist, che mantiene un controllo attivo sulla traiettoria del veicolo, tenendo in considerazione le condizioni di traffico.

Nuovo Fiat Ducato entra a listino con novità anche per quanto riguarda l’aspetto della connettività, con l’inedito sistema Uconnect, che può essere arricchito a diversi livelli: grazie agli Uconnect Services e all’app FIAT è possibile gestire e monitorare il proprio mezzo direttamente dai propri devices, ovunque e in qualsiasi momento.