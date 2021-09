Fiat presenta la nuova RED, edizione speciale della 500

Fiat 500 Yachting, versione esclusiva con vista mare

Un importante evento al Lingotto (To) per presentare il museo dedicato alla Fiat 500 e il giardino aperto a tutti che, come John Elkann ha dichiarato “offre un’esperienza unica a chi vive e visita la città. Gli investimenti realizzati a Mirafiori nell’elettrico e la trasformazione verde del Lingotto sono il segno dell’impegno di Stellantis verso il cambiamento e la mobilità sostenibile e all’avanguardia”.

Le parole di Olivier Francois: “Oggi apriamo un nuovo capitolo nella storia del Lingotto che nel percorso di FIAT è sempre stato protagonista ed è proprio qui che ‘piantiamo i semi del nostro futuro’: Casa 500, il nuovo museo dedicato alla più amata icona della FIAT e la nuova Pista 500, il più grande giardino sospeso d’Europa”. Fiat, Jeep e RAM hanno stretto una partnership con (RED) impegnandosi a devolvere, tra il 2021 e il 2023, almeno 4 milioni di dollari a sostegno dell’importante opera svolta dal Global Fund nella lotta contro le pandemie.

La Nuova (500)RED è stata l’hero della serata, nata dalla collaborazione tra FIAT e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di- cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone. Una nuova serie speciale disponibile sulla Famiglia 500 al completo: Nuova (500)RED, (500)RED, (500X)RED e (500L)RED. Caratterizzate ovviamente dalla livrea di colore rosso, stessa tinta usata per i loghi, e altri dettagli sia interni che esterni. La serie speciale (RED) prevede comunque anche altri colori specifici per ogni modello.

Tutti i modelli della Famiglia (500)RED hanno un filtro dell’aria trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9%) contro virus e batteri. Inoltre le superfici interne con cui i clienti hanno maggior contatto sono state trattate con un sistema antimicrobico ad azione altamente efficace. La Nuova (500)RED presenta elementi distintivi caratterizzati che la rendono immediatamente riconoscibile, tra cui il logo frontale 500 e quello FIAT sul portellone, per la prima volta di colore rosso.

La Nuova (500)RED è disponibile in due carrozzerie, hatchback e cabrio con capote nera. Due anche le versioni disponibili, una sprigiona 70 kW/95 cavalli e ha fino a 190 km di autonomia, l’altra 87 kW/118 cavalli e ha un’autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP). L’auto si basa sulla versione Dolcevita, la (500)RED Hybrid è disponibile in versione hatchback con tetto in vetro panoramico e cabrio con capote nera, monta un motore Mild Hybrid 1.0 da 70 CV.

La (500X)RED è basata sulla versione Cross ed è disponibile sia hatchback sia open air con soft-top Dolcevita nero. Gli interni sono caratterizzati da un’elegante tonalità scura e i sedili neri sono impreziositi dal cadenino rosso con cuciture rosse sull’ appoggiabraccio. Offre due motorizzazioni benzina, Firefly da 1 litro e 120 CV e 1.3 litri da 150 CV, e due diesel Multijet da 1.3 litri e 95 CV e 1.6 da 130 CV.

La (500L)RED presenta la firma di questa collaborazione sui montanti della porta anteriore. I cerchi sono disponibili in due taglie da 16” e da 17’’ e completano la dotazione l’aria condizionata automatica, il sensore della pioggia e crepuscolare e il cruise control con limitatore di velocità. In gamma le motorizzazioni Euro6D-Final a benzina da 1.4 litri e 95 CV e turbodiesel 1.3 Multijet da 95 CV.