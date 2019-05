Fiat Panda è un successo di vendite anche in Francia

editato in: da

Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia, e questo lo sappiamo, ma lo stesso risultato l’ha ottenuto anche in Francia.

Il trend positivo del mese di aprile 2019 quindi non è un’esclusiva italiana, l’auto che tutti conosciamo, apprezzata a livello globale, aumenta il numero di immatricolazioni in Francia del 74% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La famosa city car del brand della città di Torino quindi sbaraglia la concorrenza locale e conquista il primo posto nella classifica delle auto più vendute. Il Governo francese ha messo a disposizione degli importanti e convenienti incentivi per la popolazione, questo ha contribuito ad aumentare le vendite di Fiat Panda. Il trend continua ad essere positivo, i dati di vendita non calano già dallo scorso anno in cui si è ottenuto il 94% raggiungendo anche il 14esimo posto per quanto riguarda il mercato dei privati durante il mese di aprile 2019.

Fiat Panda ottiene quindi questo grandioso primato, ma insieme a lei ci sono anche altre vetture che continuano a vendere moltissime unità in Francia. Troviamo la Toyota Yaris che è in prima posizione per quanto riguarda i modelli di importazione nel mese di aprile. Il mercato automobilistico francese poi continua ovviamente ad avere in cima alle classifiche le vetture prodotte internamente. Tra queste le auto che continuano ad ottenere grandioso successo sono la Dacia Sandero, la Peugeot 208, la Renault Clio e la Citroen C3, nell’ordine in cui le abbiamo citate.

Anche in Italia, come abbiamo visto nei giorni scorsi, Fiat Panda non accenna a diminuire il suo successo. L’utilitaria di FCA si conferma l’auto più venduta ad aprile 2019, dopo aver superato un 2018 abbastanza difficile. Oggi riesce invece a rafforzare la sua leadership in fatto di vendite, lo confermano i dati ufficiali che mostrano che il mese scorso Fiat Panda ha registrato ben 13.701 auto vendute, più di qualsiasi altro modello in Italia. La segmento A di casa Fiat si attesta in prima posizione, i numeri sono ancora più significativi se comparati a quelli dello scorso anno. Nell’aprile 2018, infatti, erano state poco più di 8 mila le unità vendute sul territorio italiano e in questi dodici mesi l’aumento è quindi superiore al 54%.