Fiat Panda Sport Hybrid, in promozione sino a metà luglio

Panda Sport è l’unica city car del segmento a essere ibrida, a benzina, a metano e Gpl. La motorizzazione 1.0 FireFly 70cv Hybrid è disponibile su tutte le versioni in gamma. Oggi un’ottima notizia per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa l’auto. La nuova Fiat Panda Sport Hybrid infatti viene offerta, fino al 14 luglio 2021, ad un prezzo speciale di soli 11.000 euro. Si tratta di una promozione unica, che infatti permette ai clienti di beneficiare di questo importante sconto di 1.500 euro rispetto al prezzo di 12.500 euro che in realtà è già stato ribassato rispetto al listino di 15.650 euro.

Il prezzo promozionale è accessibile a chi decide di comprare Fiat Panda Sport Hybrid con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank, in caso di permuta o rottamazione del vecchio veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2021 e di proprietà dell’intestatario o di un familiare convivente, per almeno 12 mesi.

Come funziona questo particolare finanziamento? Il cliente beneficia dell’anticipo zero, la formula prevede una durata di 96 mesi, le prime 24 rate mensili sono del valore di 119,58 euro e le successive 72 rate invece sono di 178,88 euro al mese per un importo totale del credito di 11.697,29 euro, con TAN fisso al 6,85% e TAEG al 9,20%.

Panda Sport Hybrid è la versione sportiva e ecologica dell’icona Fiat più venduta, che monta oggi motore benzina 1.0 con tecnologia mild-hybrid in grado di sprigionare la potenza di 70 CV, con cambio manuale a 6 marce. La velocità massima di percorrenza è di 155 km/h, i consumi medi dichiarati sono di 3,9 l/100 km e le emissioni di CO2 pari a 122 g/km.

Fiat Panda, come ben sappiamo, è la city car più venduta della Casa di Torino, e purtroppo è anche al primo posto nella classifica delle auto più rubate. Il nuovo modello è conforme alla normativa Euro 6D Final e chiaramente offre tutti i vantaggi dell’omologazione come veicolo ibrido, assicurando agevolazioni come la libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, la riduzione del costo del parcheggio in centro e le agevolazioni fiscali in base alle normative locali.