Fiat Panda, prezzo in promozione con la formula ‘Zero più Zero’

Le 10 auto più vendute di agosto 2019 in Italia

La Fiat Panda è sempre in vetta alla classifica della auto più vendute in Italia. Per spingere ulteriormente le vendite della piccola vettura tanto amata dagli italiani, Fiat propone l’opzione ‘Zero più Zero’

Questa nuova proposta, sviluppata da Fiat e Lancia in collaborazione con FCA Bank, prevede ‘Anticipo Zero e Interessi Zero’, ed è abbinabile sia con il programma di vendita “Più by FCA Bank” sia con la formula rateale.

Con il primo, si ha la possibilità di un finanziamento con durata fino a 5 anni e la consueta scelta, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto saldando l’importo residuo oppure restituirla. La seconda struttura finanziaria, il rateale, oltre ai vantaggi della promozione “Zero+Zero”, offre durate flessibili che possono raggiungere i 72 mesi.

Grazie alla nuova formula “Zero+Zero” sarà quindi possibile mettersi subito al volante di qualunque modello Fiat, scegliendo il finanziamento più adatto alla proprie esigenze.

Per quanto riguara la Panda, il modello Easy 1.2 69 CV benzina non c’è da versare anticipo, ma 60 rate mensili da 129 euro (TAN 0%, TAEG 2,34%), più una maxi rata finale di 3.145,44 euro con una percorrenza massima di 75.000 km, e 0,05 euro in più al chilometro in caso di esubero.