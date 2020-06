Fiat Panda, il Coronavirus colpisce anche l’auto più venduta

editato in: da

Nuova Fiat Panda ibrida: ecco il prezzo di lancio

Il mercato delle auto è in forte crisi e anche a maggio ha fatto segnare un meno 50% nelle immatricolazioni: la maggior parte delle quali frutto di precedenti prenotazioni.

Sono tante le vetture invendute degli ultimi tre mesi e si attendono dal Governo gli incentivi alla rottamazione delle auto ultra decennali per far ripartire il settore a pieno regime. Ovviamente a subire le conseguenze di questa situazione è anche FCA e i suoi dipendenti.

Fiat Panda resta la vettura più veduta in Italia ma ciò nonostante l’azienda ha deciso di non riprendere come previsto la produzione a Pomigliano e di posticiparla a data da destinarsi. Questa decisione di FCA è la conseguenza della contrazione dei volumi dovuta alla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.

“Il ritardo della ripartenza della Panda conferma la crisi del settore: sostenere la transizione all’elettrico e, nell’immediato, rinnovare il parco auto italiano sono misure da implementare immediatamente” fanno sapere i sindacati.

Gran parte dei 4.485 lavoratori resterà in cassa integrazione, ma una parte di esse continuerà a lavorare nell’impianto di Atessa, in Abruzzo, dove vengono prodotti veicoli commerciali come il nuovo Ducato.