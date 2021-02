Fiat Panda, la versione ibrida è in promozione a febbraio 2021

editato in: da

Fiat Panda ibrida: come è fatta

Il 2021 è appena iniziato e già la grandiosa Fiat Panda fa bella mostra di sé con delle offerte incredibilmente vantaggiose per tutti coloro che vogliono cambiare auto e affidarsi all’icona della Casa torinese, nella sua versione eco, con motorizzazione ibrida.

Proprio così, fino al 28 febbraio Fiat Panda Hybrid viene venduta in promozione speciale a 11.400 euro, invece dei 13.900 euro di listino. Per non parlare poi degli incentivi statali, riproposti dal Governo anche per questo 2021 (come abbiamo visto il mese scorso) e grazie ai quali il prezzo della versione ibrida di Panda scende addirittura a 9.900 euro e 8.400 euro invece con il finanziamento contributo prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

Un esempio? Si può scegliere di pagare 500 euro di anticipo, fare un finanziamento di 84 mesi, versando la prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 153 euro al mese. Altra offerta per la Fiat Panda Sport Hybrid, anche in questo caso il finanziamento è lo stesso, ma il prezzo promozionale è di 11.200 con incentivo statale (invece di 12.700 euro o 15.500 euro di listino), che con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank scende a 9.700 euro. Questo significa che scegliendo di comprare questo modello di Panda ibrida, anticipando 500 euro, si possono pagare in tutto 74 rate da 176 euro al mese, iniziando a versare la cifra concordata a partire dal mese di gennaio 2022.

Non è finita qui, tra i modelli in promozione speciale per tutto il mese di febbraio 2021 c’è anche Fiat Panda City Life Metano, anche quest’offerta è valida fino al 28 febbraio. In caso di rottamazione, i clienti interessati potranno portarsela a casa al prezzo speciale di 14.300 euro anziché 17.050 euro, 12.800 euro con incentivo statale o 11.300 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anche in questo caso la formula prevede 500 euro di anticipo, si inizia a pagare da gennaio 2022 e l’importo totale è diviso in 74 rate da 204 euro al mese.

Fiat ha deciso di rinnovare le offerte che erano già state proposte anche lo scorso anno, con delle novità. Non dimentichiamo infine la Fiat Panda Wild 4×4, prezzo di listino 17.350 euro, in offerta speciale per tutto febbraio 2021 a 14.400 euro. Si pagano invece 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, alle stesse condizioni descritte sopra.