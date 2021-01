Fiat Panda Cross eletta miglior crossover in Gran Bretagna

editato in: da

Fiat Panda è un’icona intramontabile e lo ha dimostrato anche nell’anno appena trascorso. Un 2020 fatto di pandemia, di lockdown, di chiusure. Un 2020 lento e difficoltoso a causa del Coronavirus, che ha fatto sprofondare l’intero settore dell’automotive in una crisi senza precedenti. Eppure Fiat Panda ne è uscita vincente.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia e Abarth brand, dichiara: “È con grande piacere che riceviamo questo premio a coronamento di un anno memorabile per la nostra Panda. Oltre alla ricorrenza del 40esimo compleanno, il 2020 è stato un anno estremamente ricco: abbiamo lanciato la Panda Hybrid, abbiamo rinnovato totalmente la gamma e raggiunto la miglior quota di mercato della storia”, traguardi veramente notevoli.

Per il quarto anno consecutivo, Panda Cross è stata premiata come “Miglior Crossover 2020” dalla rivista inglese “4×4” nella tradizionale cerimonia dei 4×4 Awards; l’auto è riuscita a battere i concorrenti importanti in un settore in continua crescita. I giudici ne hanno apprezzato la sua capacità off-road, il piacere di guida e le sue motorizzazioni.

Il commento di Alan Kidd, direttore della rivista 4×4: “Panda Cross continua a trionfare ai nostri 4×4 Awards, confrontandosi con una concorrenza molto agguerrita, ma dove l’icona di casa Fiat la fa da padrone in termini di capacità off-road, prestazioni su strada e look distintivo. Le persone che vivono in zone di montagna o dove l’inverno è severo, acquistano questo tipo di veicoli perché la guida in fuoristrada è parte del loro stile di vita. Panda, grazie alle sue dimensioni compatte, offre una straordinaria trazione e un’incredibile maneggevolezza. Panda Cross è una perfetta city-car pronta a trasformarsi in un’eroina del fuoristrada in un batter d’occhio”.

Parlando invece della rivista 4X4 Magazine, sappiamo che è l’unica inglese dedicata ai veicoli 4×4 e ai pick-up; il suo premio 4×4 dell’anno è un riferimento nel settore da più di 25 anni. Le valutazioni vengono fatte da un gruppo di specialisti e esperti di 4×4 che valutano l’ampia gamma di veicoli che fanno parte di questa categoria, considerando ogni tipo di parametro, quali la qualità, il comfort, le prestazioni off-road e i costi di acquisto e di manutenzione.

Una nuova straordinaria vittoria quella di Panda 4×4, che si aggiunge alla lunga lista di primati di Fiat Panda, tra cui il fatto di essere la prima auto del suo segmento a vincere il “Car of The Year” nel 2004, la prima city-car ad arrivare a un’altitudine di 5.200 metri e a raggiungere il campo base sull’Everest e la prima city-car a disporre di tecnologia 4WD.

Fiat Panda ha compiuto 40 anni ed è inoltre leader in Italia da 8 anni consecutivi e leader insieme alla “sorella” 500, nel segmento delle city car in Europa. Nel 2020, al suo quarantesimo anno di vita, Panda ha ottenuto in Europa la miglior crescita di sempre nel suo segmento (+3.8%) e la miglior market share della sua storia (18%).