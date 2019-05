Fiat Panda continua ad essere l’auto più venduta

editato in: da

Non accenna a diminuire il successo di Fiat Panda. L’utilitaria di FCA si conferma l’auto più venduta in Italia ad aprile.

Superato un 2018 abbastanza difficile, la Panda sta vivendo un 2019 da assoluta protagonista del mercato italiano, riuscendo a rafforzare la sua leadership in fatto di vendite. La conferma arriva dai dati ufficiali sulle vendite di nuove vetture in Italia. Ad aprile, Fiat Panda fa registrare 13.701 auto vendute, più di qualsiasi altro modello in Italia. La segmento A di casa Fiat si attesta in prima posizione, sbaragliando tutte le concorrenti. I numeri sono ancora più significativi se comparati a quelli dello scorso anno. Nell’aprile 2018, infatti, erano state poco più di 8 mila le unità venduta su territorio italiano. In dodici mesi si registra un aumento superiore al 54%.

In tutto il 2019, Panda ha venduto 54.854 unità in Italia, il 25% in più rispetto a quanto successo nei primi quattro mesi dell’anno precedente. Una crescita esponenziale per l’ultima generazione dello storico modello di Fiat, capace di mettersi alle spalle sia le concorrenti nello stesso segmento che il resto delle vetture. Una delle più vendute è la versione GPL della Fiat Panda, acquistata 7.800 volte da gennaio ad aprile del 2019.

E dietro Fiat Panda? Gli altri modelli non possono far altro che rincorrere. Al secondo posto troviamo Lancia Ypsilon con 24 mila unità vendute in Italia e un bel 33% in più rispetto ai dati dell’anno precedente. Anche per la Ypsilon si conferma il successo della versione GPL che ha superato quota 6 mila unità vendute, più del doppio di quanto successo nel 2018. Al terzo posto della classifica delle auto più vendute in Italia nei primi quattro mesi del 2019 c’è la Citroen C3. Il modello della casa francese ha venduto circa 17 mila unità.

Segue a ruota la connazionale Renault Clio che con 16670 modelli venduti, riesce a posizionarsi davanti a due Wolkswagen: la T-Roc e la Polo, entrambe con oltre 16 mila unità. Calo di vendite, invece, per la Fiat 500X e la Jeep Renegade. Per la prima, nonostante le 15.600 unità vendute, bisogna registrare un calo del 25% in confronto a quanto successo nel 2018. Per la seconda, invece, il calo che vediamo è del 10%.