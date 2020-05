Fiat lancia Panda e 500 col pacchetto anti-virus

editato in: da

Svelate le nuove Fiat 500 e Panda ibride

L’Italia oggi “riaccende i motori”, inizia la Fase 2 dopo il lockdown totale. È tempo di ripartire dall’Italia e dai prodotti italiani e Fiat è pronta a contribuire alla ripartenza con ciò che sa fare meglio, ovvero offrire una mobilità democratica e grande attenzione al benessere del guidatore.

Olivier François, President Fiat Brand Global and Chief Marketing Officer FCA, durante la conferenza stampa on line appena conclusa, ha dichiarato: “Fiat vuole essere parte attiva e propositiva di questa fase attraverso le sue auto più iconiche e vendute, Panda e 500, con cui portare bellezza, colore ed energia positiva su tutte le strade del nostro Bel paese. E ora abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, offrendo due nuovi prodotti: il pacchetto D-Fence selezionato da Mopar e uno speciale finanziamento studiato con FCA Bank. Perché l’auto saprà, ancora più di prima, essere attenta al benessere di chi la utilizza, e continuerà ad essere ancora più protagonista nella mobilità urbana di domani”.

Il pacchetto D-Fence sarà disponibile sull’intera gamma Fiat e risponde alle necessità attuali dell’automobilista di prestare attenzione al proprio benessere, oggi più di prima, infatti aiuta ad igienizzare l’abitacolo dell’auto, per una mobilità confortevole. Si compone di tre dispositivi selezionati da Mopar, che nel loro utilizzo combinato aiutano l’igienizzazione dell’abitacolo.

Il primo nuovo elemento è il filtro abitacolo ad alta prestazione e che aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno, posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, filtra l’aria esterna che viene usata dal sistema di condizionamento e ventilazione, prima di immetterla nell’abitacolo. Il secondo dispositivo è un air purifie che può essere installato in auto e anche asportato e usato in casa, purifica l’aria dell’abitacolo filtrando e trattenendo le micro-particelle.

Il terzo elemento del nuovo pacchetto D-Fence per la gamma Fiat include una lampada a raggi UV piccola ma molto efficace, in grado di eliminare fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e di igienizzare le superfici che tocchiamo in macchina. Fiat vuole essere vicina agli italiani e per questo, con FCA Bank, ha deciso di offrire un nuovo prodotto finanziario che prevede Panda a partire da 3 euro al giorno o una 500 Hybrid o una Panda Hybrid a partire da 4 euro. Il finanziamento prevede anticipo 0 e prima rata posticipata al prossimo anno.

Fiat riparte dalle sue auto più vendute nel segmento delle city car, la Panda e la 500. Protagoniste della ripartenza sono le versioni più nuove Panda e 500 Hybrid che contribuiscono ad ottenere una diminuzione fino al 30% dei consumi e delle emissioni di CO2. FCA dimostra ancora una volta il grande impegno in questa situazione di emergenza.