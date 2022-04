Fiat, nascerà in Serbia la nuova auto elettrica

Forse non tutti ancora ne sono a conoscenza, ma molto presto sul mercato dell’automotive, secondo quanto è stato annunciato dal Gruppo Stellantis, verrà realizzata una nuova versione della Fiat 500L, in realtà la sua erede moderna, che però per la prima volta sarà dotata di motorizzazione 100% elettrica.

Si tratta di un ulteriore passo importante del colosso automotive per quanto riguarda la transizione energetica di cui tanto si parla in questi anni, che purtroppo è messa a rischio oggi dalla guerra che continua senza sosta tra la Russia e l’Ucraina, devastando mondi ed economie globali. A proposito della nuova auto elettrica, è stato scelto lo stabilimento di Stellantis in cui verrà prodotta: si tratta di quello serbo, a Kragujevac. È qui che, a partire dal 2024, verrà costruita l’erede della 500L elettrica.

Auto elettriche in Serbia: l’annuncio di Stellantis

È stato firmato un accordo con il Governo di Belgrado, in occasione del quale è arrivato appunto l’annuncio da parte di Stellantis sulla decisione presa: proprio in Serbia sarà realizzata la nuova auto elettrica di Fiat. Il suddetto accordo, nel dettaglio, prevede un investimento totale di 190 milioni di euro, che verranno utilizzati per ripristinare la vecchia fabbrica della Zastava che è stata rilevata nel 2019 da quello che allora era il Gruppo Fiat.

La produzione nello stabilimento di Kragujevac

La Serbia contribuirà a livello finanziario con 48 milioni di euro. Questi investimenti hanno un grande obiettivo, ovvero sostenere le opere di installazione di una nuova piattaforma per la produzione di auto elettriche. Infatti dalle linee di assemblaggio dello stabilimento serbo, in cui verrà prodotta l’erede elettrica della Fiat 500L, dovrà uscire – secondo i programmi di Stellantis – una vettura a zero emissioni, è vero, però l’impianto potrebbe essere creato anche per poter sostenere i volumi produttivi di un modello aggiuntivo.

Aleksandar Vucic, presidente serbo, dopo la firma del contratto, ha dichiarato: “Oggi inizia una nuova era, la produzione di veicoli elettrici dovrebbe iniziare nel 2024”. Non abbiamo al momento ulteriori dettagli e informazioni specifiche per quanto riguarda la nuova elettrica che verrà prodotta in Serbia. Da mesi si parla però anche dell’arrivo di un veicolo che potrebbe avere le sembianze della Fiat Centoventi, la concept car presentata ormai più di 3 anni fa in occasione dell’ultima edizione del Salone di Ginevra – la tanto amata kermesse svizzera ormai bloccata dal 2020 a causa del Covid.

Il leader sindacale Zoran Miljkovic ha in realtà smentito i rumors sulla Centoventi, parlando di una nuova Panda elettrica, ma Carlos Tavares non si è assolutamente espresso a riguardo, almeno per il momento. Il manager ha solo affermato: “La nuova piattaforma elettrica si adatta perfettamente ai prodotti di ingresso A, B e C e rafforza le soluzioni di mobilità urbana efficienti e pulite per i nostri marchi”.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha aggiunto: “Con la firma del contratto, la Serbia svolgerà un ruolo chiave nell’attuazione del piano strategico di Dare Forward 2030 di Stellantis, una delle principali Case automobilistiche mondiali. La decisione di questo colosso dell’industria automobilistica di modernizzare e migliorare l’impianto di produzione esistente a Kragujevac ci offre l’opportunità di diventare uno dei principali produttori di auto elettriche e quindi di cambiare notevolmente l’immagine della Serbia”.

Nei programmi del Paese infatti c’è la volontà di eliminare totalmente i motori tradizionali a combustione entro il 2030, e per questo la Serbia si è messa in moto per la realizzazione di nuovi punti di ricarica e sull’adozione di fonti rinnovabili.