Fonte: iStock Fiat leader nel mercato delle auto elettriche

Il 2022 non è stato di certo un anno da incorniciare per il mercato delle auto, che ha risentito della crisi economica conseguente allo scoppio della guerra in Ucraina. Il conflitto, oltre a smorzare l’economia dei cittadini, alle prese ogni mese con rincari sui beni di prima necessità e il grave aumento dei costi di carburanti ed energia, ha avuto anche pesanti conseguenze nella filiera produttiva automobilistica già fortemente segnata dalla crisi del microchip che ormai da anni affligge il settore.

Ma il 2023, come vi abbiamo raccontato, sembra essere iniziato alla grande per le quattro ruote, con un mercato in crescita e diversi brand che rivedono la luce con numeri molto interessanti.

Fiat, l’inizio del 2023 è “elettrizzante”

Tra i tanti marchi che possono guardare con fiducia al 2023 c’è Fiat, che in questo inizio d’anno ha cominciato a raccogliere il lavoro degli anni passati. La Casa italiana, infatti, ha vissuto un primo mese del 2023 scoppiettante, riuscendo a imporsi nel settore delle autovetture 100% elettriche.

Come vi abbiamo raccontato, a tirare le redini è Fiat 500e che si conferma il modello 100% elettrico più venduto in Italia toccando una quota di mercato del 16,3%. Come annunciato da Stellantis, i numeri sono da guardare con tanta soddisfazione in quanto non solo la full electric è al primo posto di vendite, ma Fiat è anche riuscita a crescere dell’1,6% nel settore rispetto allo stesso mese del 2022, quando ancora la guerra in Ucraina non aveva riversato negli italiani l’ansia e la paura per la crisi economica.

Guardando agli altri marchi, Peugeot e-208 mantiene la leadership del segmento B berlina con oltre il 50% di quota, mentre Peugeot e-2008 è leader nel segmento dei SUV compatti.

Stellantis inizia bene l’anno

Per il Gruppo si tratta comunque di un avvio di 2023 esaltante, con tanti marchi che hanno saputo registrare numeri in ripresa rispetto al 2022. Nel mercato dei veicoli a basse emissioni (100% elettrici e ibridi plug-in), Stellantis conferma la sua leadership anche in questo primo mese dell’anno con la quota del 30%. Inoltre, Stellantis è il leader del mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota del 44,7%, con il brand Fiat al primo posto e il brand Opel al terzo della classifica dei marchi di questa categoria a gennaio. Risultati che rappresentano un ulteriore passo avanti nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Italia e nel mondo.

Applausi e sorrisi anche per il brand Jeep che si conferma ancora una volta leader nel comparto, con una quota del 13,9%. Nel mercato LEV, quello dei veicoli a basse emissioni con la spina, è Jeep Compass 4xe a laurearsi come la vettura più venduta in assoluto nel mercato LEV, mentre Jeep Renegade 4xe la più venduta nel segmento B-SUV LEV.

La nuova DS4, invece, in poco più di un anno di vita è arrivata a occupare il secondo posto del podio tra le berline ibride “con la spina” del segmento C con una quota del 18%, ed è costante la crescita per Citroën con i modelli Plug in Hybrid, con C5 Aircross che raddoppia i propri volumi rispetto allo scorso anno e C5 X che si posiziona al secondo posto tra le berline del segmento D.