Fiat, tutta la gamma diventa RED

La partnership di Fiat con (RED) prosegue e oggi vediamo la nuova (Tipo)RED e la nuova (Panda)RED unirsi alla famiglia (500)RED che è stata lanciata lo scorso settembre. La casa continua il suo percorso sostenibile con un impegno in ambito sociale per contribuire ad un futuro migliore. (RED) è l’organizzazione che da 15 anni lotta contro le pandemie a livello mondiale.

Fiat rappresenta la “dolce vita italiana” nel mondo ed oggi vuole mostrare la sua lotta contro le pandemie, per essere coerente con questo enorme valore. In effetti, come la Casa stessa sostiene, non può esserci dolce vita in tempo di Covid, due anni in cui abbiamo perso molto. Oggi la partnership tra Fiat e (RED) si rafforza, grazie alla gamma (Fiat)RED che si amplia e al moltiplicarsi quindi delle occasioni per diffondere il messaggio di impegno sociale comune e l’invito a essere parte attiva in questo cammino per un futuro migliore.

Fiat(RED) e la lotta contro il Covid

Il brand torinese vuole mostrare la sua battaglia attiva contro questa maledetta pandemia, anche offrendo, all’interno dell’auto, delle proposte semplici ma di grande aiuto, per dare a tutti la possibilità di mantenere l’igiene a bordo. Tutti i modelli (Fiat)RED sono dotati di un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione che viene trattato con un’apposita sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9%) contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo.

Non è tutto: il volante e i sedili vengono trattati con un’altra sostanza che agisce in maniera molto efficace contro virus e batteri. E infine, la Casa offre un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata.

La nuova Fiat (Tipo)RED

Tipo)RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo hatchback. Vediamo il logo (RED) sui montanti e la vettura della gamma si fa riconoscere immediatamente per il tipico colore rosso denominato Rosso Passione con specchietti in tinta. (Tipo)RED è disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi.

I sedili sono realizzati con Seaqual Marine Plastic e riportano il monogramma Fiat e le impunture rosse. Si tratta nello specifico di un nuovo materiale naturale ottenuto dai rifiuti marini, sostenibile e dalla completa tracciabilità. La gamma Tipo si amplia con il nuovo body Cross Station Wagon, per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie. Nuova nel corpo, l’auto presenta gli stessi dettagli di stile della variante hatchback.

Quattro gli allestimenti previsti: Tipo, City Life, City Cross e Cross, con nuovi contenuti di serie e declinati su body hatchback e station wagon, entrambi disponibili anche nella variante Cross.

Fiat presenta la nuova (Panda)RED

Anche la reginetta di Casa Fiat, in vetta alle classifiche delle auto più vendute, entra a far parte della gamma (RED). (Panda)RED è sviluppata sull’allestimento City Cross ed è contraddistinta esternamente e internamente dalle stesse caratteristiche identificative di (Tipo)RED, sia per quanto riguarda la palette colori, che per la selleria e il badge specifico.

L’auto monta nello specifico il motore Hybrid, che sottolinea quello che è l’impegno della Casa torinese per una mobilità urbana sostenibile e con più attenzione verso l’ambiente.

Fiat (500)RED: le novità previste

Nuova (500)RED (listino prezzi) l’avevamo già vista lo scorso settembre; oggi il brand la arricchisce di un contenuto unico, rilevante e utile nella vita quotidiana: il “Sanitizing Glove Box”. Un sistema inedito e di ultima generazione, che prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C, la cui irradiazione (secondo test di laboratorio) svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99%, contro virus e batteri. La lampada si trova nel vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. Basta depositarli nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema. Un indicatore blu esterno e un segnale acustico informano quando il ciclo di irradiazione della durata di 3 minuti è terminato.

La partnership con (RED)

(RED) innanzitutto prende il nome dal colore dell’emergenza, è stata fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per trasformare le aziende in un’arma nella lotta contro l’AIDS. Oggi combatte contro il Covid e il suo impatto devastante sulle comunità più vulnerabili nel mondo. (RED) collabora con i brand e le personalità più iconiche per creare prodotti ed esperienze che raccolgono fondi per il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale.