Fiat festeggia la Panda 4×4 con un’edizione da collezione

Nuova Fiat Panda 4x40°: edizione limitata e celebrativa

Fiat Panda è una delle auto più vendute in Italia da sempre, anche nella sua variante 4×4, sin dal 1983, anno del suo lancio sul mercato. Una vera e propria icona – lo è diventata nel tempo – che abbiamo imparato ad amare e apprezzare per le sue infinite doti.

Oggi compie 40 anni dal lancio, da quel momento ha sempre rappresentato una rivoluzione per il settore, diventando subito un mito. Per celebrare il suo 40° anniversario, Fiat ha deciso di proporre sul mercato una nuova edizione speciale limitata denominata “4×40°”.

L’edizione celebrativa

Grandi celebrazioni per Fiat Panda 4×4, icona da 40 anni. La Casa torinese ha deciso di produrre una nuova edizione speciale e da collezione, in un numero limitato di sole 1.983 unità, in onore dell’anno in cui è stata lanciata per la prima volta.

Vettura che continua a essere dedicata a coloro che hanno voglia di muoversi in sicurezza su sterrato e strade innevate, affidabile e confortevole, anche se di dimensioni e consumi contenuti. Fiat 4×4 resta un top di gamma unico, limitato, e 4×4: la nuova versione sarà ispirata alla sua eredità iconica, 40 anni di successi commerciali senza tempo, che perdurano e non accennano a diminuire; quasi 800.000 unità di Panda 4×4 vendute dal 1983 e storico leader nel segmento A 4×4 con il 10% del mix di vendite storico.

Look e dotazioni premium

La scelta del look e delle dotazioni di Fiat Panda 4×40° è davvero straordinaria. L’auto continua a rimanere agile, compatta, praticamente inarrestabile, innovativa e una vera e propria icona, ma oggi si veste di novità, sia per quanto riguarda gli interni, che negli esterni e soprattutto nell’equipaggiamento.

Fiat Panda 4×40° si propone sul mercato con una nuova ed elegante tinta carrozzeria color Avorio, impreziosita dai cerchi Style bicolore da 15” e dalle calotte degli specchietti nere. All’esterno vediamo le modanature laterali verniciate con logo 4×40° rosso, adesivi celebrativi che raffigurano le sagome delle vetture Panda originali e attuali e lo stemma 4×40° sul montante centrale.



Una scelta di stile degna per il modello celebrativo di una vettura che continua a fare la storia dell’automobilismo italiano, da ben 40 anni. Il color avorio è protagonista anche nell’abitacolo, lo ritroviamo infatti sia sulla plancia che negli inserti soft touch dei sedili, tra l’altro impreziositi da icone celebrative, logo 4×40°, doppia cucitura rossa e tessuto riciclato sugli inserti centrali.

Una vera e propria Panda Cross

La nuova limited edition chiaramente continua a mantenere i dettagli e le specifiche Cross, ideali per chi usa la propria auto anche per esplorare i grandi spazi aperti. Ritroviamo infatti fendinebbia anteriori e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi, barre al tetto nere, che donano look sportivo.

Fiat Panda 4×40° offre abitabilità e comfort grazie a cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, regolazione in altezza del sedile guidatore, volante in pelle e pomello del cambio. Per assicurare al cliente una guida piacevole e gioiosa, senza rinunciare alla sicurezza, è dotata di radio DAB 7” touchscreen con CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori. La nuova Panda 4×40° sarà disponibile in Italia, Francia, Germania e Svizzera.

“Panda a Pandino 2023”

Proprio questo fine settimana, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 torna il raduno Panda più grande del mondo, “Panda a Pandino 2023”, di cui negli anni abbiamo sempre parlato. Un’ottima occasione per Fiat di mostrare al pubblico la sua nuova Panda celebrativa.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, in particolare quella del 2022 che ha visto la partecipazione di 939 partecipanti, eccoci nuovamente ad assistere a questo evento straordinario. Con più di 850 iscrizioni online da tutta Europa, e altre centinaia in arrivo tra sabato e domenica, l’evento, nato nel 2017 per sostenere le associazioni benefiche locali e nazionali, è destinato a raggiungere numeri senza precedenti.

Quello che è nato come un raduno di modelli iconici, in pochissimo tempo si è trasformato in una sorta di festa internazionale di un mito, dove Fiat Panda sarà la protagonista indiscussa. Il ritrovo è attorno all’elegante Castello Visconteo, luogo scelto da Fiat per esporre la sua nuova edizione speciale da collezione Panda 4×40°, per spegnere insieme le 4° candeline dell’icona indiscussa.

Un momento di condivisione straordinario, che incarna perfettamente il successo della Panda 4×4, la cui leggenda è dovuta all’affetto dimostrato dagli appassionati in questi 40 anni. Un’icona senza tempo, celebrata con la nuova edizione speciale e limitata da collezione.

La storia di Fiat Panda 4×4

Fiat Panda 4×4 è una quarantenne che è stata in grado di cavalcare il tempo evolvendosi, ma rimanendo sempre fedele a se stessa. Mantenendo quel DNA Fiat riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo.

Una storia senza eguali quella di Fiat Panda, e il successo della versione 4×4 ha inizio quando la Casa decide di creare un’auto piccola fuori ma grande dentro, bella da vedere, piacevole da guidare e imbattibile nel prezzo.

Il concetto pensato dalla Casa torinese diventa subito un grande successo: accattivante e duraturo nel tempo. Fiat Panda 4×4 piace subito grazie alla sua personalità vivace e giocosa, ideale per l’uso quotidiano in città, ma allo stesso tempo adatta ai tratti autostradali.

L’auto possiede un’anima avventurosa, grazie alla sua natura fuoristradistica, che dà ai conducenti la possibilità di girare il mondo e affrontare incursioni, confermando la sua grande resistenza e la totale affidabilità.



Fiat Panda 4×4 (oggi Cross) ha anticipato l’avvento dei SUV, tra i mezzi più amati oggi sul mercato, dando accesso a una mobilità illimitata a tutti, attirando clienti eterogenei per gusto, età ed esigenze di mobilità. Un’altra prova della rilevanza sociale che il marchio ha nello sviluppo dei prodotti.

Il lancio della prima versione risale appunto al 1983, ben 40 anni fa. Da quel momento la Casa ha presentato una serie di modelli divisi in tre differenti generazioni sempre più fresche, seducenti ma comunque coerenti. Possiamo dire che la Fiat Panda 4×4 è un mito che vive anche grazie alla sua fedele e appassionata community di possessori che negli anni ha contribuito a creare un’icona senza tempo.

Un mito che con questo traguardo è in grado di ricordare a Fiat e agli appassionati come abbracciare la tradizione ma guardare sempre verso il futuro è il reale segreto per creare un’eredità rivoluzionaria e diventare un’icona amata e apprezzata nel tempo.