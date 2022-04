Fiat, escluso il ritorno di quest’auto

La nuova generazione di Fiat Punto

Non si farà. La nuova Fiat Punto molto probabilmente non arriverà mai sul mercato. Assente ormai da 4 anni, esattamente dal 2018, quest’auto che è stata uno degli emblemi della Casa torinese, e che pensavamo potesse tornare con una generazione ultra moderna con l’avvento di Stellantis, “appende definitivamente le sue gomme al chiodo”. Nonostante negli anni si sono susseguite tante indiscrezioni su questo probabile ritorno.

Era stato anche lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois, lo scorso anno, ad avere illuso i fan del modello con le sue stesse parole. Il manager del Gruppo Sellantis infatti aveva praticamente confermato l’arrivo della nuovissima Fiat Punto nel segmento B, annunciando il lancio di due nuovi modelli. Tutti avevamo pensato alla Punto, e invece – a quanto pare – non sarà così. Abbiamo appreso la notizia proprio alcuni giorni fa, il clamoroso ritorno non avverrà.

Fiat lancerà davvero due nuovi modelli in quel segmento, sul mercato arriveranno due nuove auto, ma nessuna di loro sarà la nuova generazione della famosa e tanto amata Punto. Molto probabilmente arriverà un’auto di ultima generazione e moderna, che saprà sicuramente rendere giustizia alla Punto, la vera erede di quella che per anni è stata una vera e proprio icona della Casa torinese. Chi non è mai stato anche solo una volta al volante di una Fiat Punto? L’auto che verrà sarà completamente diversa dalla sua antenata.

L’auto che prende il posto della Fiat Punto

Ne ha già parlato Francois, per questo siamo certi di quel che diciamo: sono le parole che il manager ha pronunciato in occasione di un’intervista ad Autocar. Si è riferito al pubblico lanciando la “supermini”, una nuova vettura che uscirà dalle linee di produzione di Fiat, che sarà lunga circa 4 metri e che presenterà linee squadrate e moderne. Il design dell’auto riprenderà molti elementi che abbiamo visto sulla concept Fiat Centoventi, presentata ormai 3 anni fa in occasione del Salone di Ginevra 2019 (in epoca pre-Covid, attendiamo il ritorno della kermesse svizzera).

La produzione dell’erede della Fiat Punto sarà sicuramente realizzata in uno degli stabilimenti di Stellantis che si trova nell’est europeo. Si tratta di un veicolo che entrerà a far parte della famiglia Panda, come già era stato annunciato in occasione della presentazione della concept car Centoventi. Fiat utilizzerà la piattaforma CMP per la realizzazione del veicolo, che sarà sicuramente elettrico.

In quanto al nome invece, per il momento ancora nessuna certezza. È certo, come abbiamo detto, che non si chiamerà Punto, e non sarà infatti considerata come la nuova generazione dell’icona. E quindi, nonostante molti appassionati e fan dell’icona Fiat, soprattutto qua in Italia, avrebbero voluto vedere un’erede della hatchback di Fiat in chiave moderna, questo non accadrà. La Casa torinese per il momento ha altri piani e obiettivi, primo tra tutti quello di realizzare delle auto elettriche alla portata di tutti.