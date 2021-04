Fiat, qualcosa bolle in pentola: due nuovi SUV in arrivo

editato in: da

Fiat lancerà un nuovo SUV coupé il prossimo anno, dedicato al mercato dell’America Latina; al momento questa è l’unica certezza e non sappiamo se la stessa auto arriverà anche in Europa. Per il mercato oltreoceano il 2021 è iniziato con segno positivo.

Fiat infatti in Argentina e in Brasile sta riscuotendo un ottimo successo grazie a Strada e Cronos, che proprio in questi Paesi dell’America del Sud stanno dominando le classifiche di vendita, sempre ai primi posti tra i preferiti dai clienti latini. Probabilmente per cavalcare l’onda, Fiat ha intenzione di ampliare la sua gamma e aumentare ancor più le vendite in quella zona del mondo.

Quel che sappiamo sinora è che entro la fine di quest’anno e il 2022 arriveranno due nuovissimi SUV, che andranno quindi a rimpolpare uno dei segmenti tra i più amati oggi a livello globale. Il primo sarà un crossover compatto che verrà realizzato su base Argo (che già tutti conosciamo) e che verrà presentato a maggio. Il secondo sarà un SUV coupè più grande, debutterà sul mercato l’anno prossimo, ma il suo sviluppo sta già prendendo forma.

Quest’ultimo verrà realizzato partendo dalla concept car ormai famosa Fiat Fastback, di cui anche noi abbiamo parlato in passato; un modello che la Casa torinese aveva mostrato alcuni anni fa al Salone dell’Auto di San Paolo e che ebbe un grandioso successo già all’epoca. Per questo motivo alla fine Fiat, che oggi come ben sappiamo (da gennaio 2021) fa parte del nuovo e grandioso colosso del mondo automotive Stellantis, ha deciso di realizzarne l’auto di produzione.

Il nome del nuovo SUV coupé di Fiat al momento non è ancora stato reso noto, anche se in Brasile sono già apparse alcune immagini, l’auto è stata fotografata infatti nella sua versione-prototipo (anche se ancora camuffata); le sue forme reali non sono ancora apparse ufficialmente. La carrozzeria definitiva decisa da Fiat probabilmente sarà svelata nel corso della prossima estate, il debutto dell’auto potrebbe avvenire tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, anno in cui (probabilmente nella seconda metà) inizieranno anche le sue vendite. Non ci resta quindi che attendere gli sviluppi dei nuovissimi SUV Fiat.