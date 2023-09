Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il Fiat Ducato conquista il Camping Life Trophy

Il Fiat Ducato è un vero e proprio punto di riferimento del settore dei veicoli commerciali, garantendo tanta versatilità e una gamma ricca e completa. A confermare l’apprezzamento per il modello arriva oggi la vittoria del Camping Life Trophy, sondaggio organizzato dalla rivista specializzata Auto Zeitung.

Anche quest’anno, infatti, il Fiat Ducato è stato nominato come miglior “Base Camper” sul mercato. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento ottenuto dal modello nel corso della sua lunghissima carriera.

Un nuovo successo

I lettori di Auto Zeitung, una delle riviste automobilistiche più importanti in Germania, hanno scelto il Fiat Ducato come miglior modello sul mercato nella categoria “Modelli Base Camper“, confermando l’apprezzamento per il van di Fiat Professional. Il successo del veicolo non è certo una novità.

Già lo scorso anno, infatti, aveva ottenuto il titolo di miglior Base Camper mentre poche settimane fa il Fiat Ducato è stato uno dei grandi protagonisti del Caravan Salon. Anno dopo anno, quindi, il veicolo, prodotto da oltre 40 anni, si conferma sempre di più come un punto di riferimento del suo segmento di mercato.

Tanti punti di forza

A garantire il nuovo successo del Fiat Ducato, come miglior Base Camper, sono diversi elementi. I lettori di Auto Zeitung, infatti, hanno apprezzato il buon rapporto qualità/prezzo del modello oltre all’elevato comfort di guida garantito in tutti i contesti di utilizzo.

Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo di primo piano dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e dell‘infotainment, vere e proprie armi in più per il veicolo di Fiat Professional, in grado di soddisfare la sua clientela anche per quanto riguarda sicurezza e servizi a bordo.

I lettori di Auto Zeitung, quindi, hanno premiato il veicolo anche per la sua capacità di soddisfare tutti i requisiti di un furgone allestito, di un veicolo base per camper semintegrali e mansardati. Un riconoscimento per il Ducato arriva anche nella classe dei modelli integrali.

Uno dei punti di forza del modello di Fiat Professional è la sua versatilità, anche dal punto di vista tecnico. La gamma, infatti, è particolarmente ricca e include tante opzioni per consentire alla clientela di individuare la versione giusta su cui puntare.

I motori arrivano fino a una potenza di 180 CV ed è possibile scegliere tra versioni con cambio manuale e versioni con cambio automatico a nove marce. Grazie a una gamma ricchissima e con tante varianti, scegliere la versione giusta del Fiat Ducato, in base alle proprie esigenze e senza alcun compromesso, diventa molto facile.

Il nuovo riconoscimento come miglior “Base Camper” non fa altro che confermare, ancora una volta, quanto già visto in passato. Nei suoi oltre 40 anni di carriera (il primo modello è stato presentato nel 1981), il Ducato è diventato, versione dopo versione, un riferimento assoluto in tanti segmenti di mercato.

Per gli appassionati di camper, in particolare, il veicolo di Fiat Professional è oggi una scelta quasi scontata, considerando versatilità, completezza della gamma e tutti gli altri elementi che compongono il progetto.