Fiat Ducato, arriva la versione elettrica

Nel giorno dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra tenutasi giovedì 22 aprile, Fiat ha deciso di svelare al mondo E-Ducato, il primo Ducato del Lingotto 100% elettrico a zero emissioni. Il furgone, che ha fatto le fortune della Casa tra i veicoli commerciali, è già ordinabile dallo scorso 1° marzo, ma la presentazione è stata posticipata per sottolineare quanto l’azienda sia attenta alla sostenibilità.

Presentato in web conference, a causa della pandemia da Coronavirus che tiene il mondo col fiato sospeso, il nuovo E-Ducato è stato descritto non solo come veicolo green, ma anche come una soluzione di mobilità completa che si caratterizza per versatilità, efficienza e sostenibilità. Utile alle aziende che si affidano ai mezzi della gamma Fiat Professional, il primo Ducato full electric è uno strumento di lavoro che può far crescere il business con un occhio alla salvaguardia dell’ambiente.

Oltre 400 le configurazioni disponibili, tutte in risposta alle numerose e differenti esigenze degli operatori professionali che negli anni hanno puntato sul furgone del Lingotto per le proprie attività. Plasmato sui bisogni del clienti, E-Ducato vanta una capacità di carico che va da 10 a 17 metri cubi di volume e quasi 2 tonnellate di peso. La distribuzione e il bilanciamento dei pesi, unite all’abbassamento del centro di gravità, inoltre permettono il miglioramento dell’handing del veicolo in ogni condizione di carico.

Equipaggiato con un motore elettrico con una coppia massima di 280 Nm che eroga fino a 90 kW di potenza (circa 122 CV), il nuovo elettrico della Casa può raggiungere l’accelerazione da 0 a 50 km/h in 5 secondi. Due le configurazioni di batterie disponibili: da 47 kWh con una durata garantita di 8 anni o 160.000 km, e quella da 79 kWh con durata garantita di 10 anni o 220.000 km. La batteria da 47 kWh permette di percorrere fino a 170 km in ciclo WLTP e fino a 235 km in ciclo urbano. Con la batteria da 79 kWh le percorrenze invece salgono a 280 km secondo il ciclo WLTP, equivalenti a 370 km in ciclo urbano. I tempi di attesa per una ricarica, equivalente a 100 km di percorrenza, non superano la mezz’ora.

E-Ducato, ennesimo mezzo di una gamma che nel 2020 ha raccolto tanti successi, può inoltre vantare costi di manutenzione più bassi di circa il 40% rispetto a un veicolo con motore tradizionale. Acquistabile a partire da 42.700 euro + IVA in caso di rottamazione, il nuovo E-Ducato sarà disponibile con le formule di noleggio a lungo termine Noleggio Chiaro Light e Be Free Pro.