Fiat Ducato è il veicolo commerciale più venduto

Un traguardo importante, alle porte dei quarant’anni, per Fiat Ducato, bestseller di Fiat Professional sempre gradito dal mercato. Il modello di punta della gamma è infatti il veicolo commerciale più venduto nel 2020 in Europa, ennesima conferma della marcata leadership nel segmento di appartenenza.

Dopo essere stato premiato per il tredicesimo anno consecutivo come Best Motorhome Base Vehicle 2020, Ducato è pronto a spegnere le 40 candeline in grande stile. In un continuum con la tradizione, il furgone della Casa italiana ha visto per la prima volta la luce nel 1981 presso la Sevel in Val di Sangro, dove ancora oggi viene prodotto. Nell’anno della pandemia da Coronavirus, nonostante tutte le difficoltà del caso, Ducato ha saputo rispondere positivamente al mercato imponendosi con forza e determinazione.

Sono state circa 150.000 le unità vendute, una quota di mercato del 20,5% nel 2020 che ha registrato un incremento del 7,6% per quanto riguarda i volumi e un 3% relativamente alla quota. Un trend in netto contrasto con quanto successo in generale sul mercato, in quest’ultimo anno in calo. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dei dipendenti Seval, il primo polo produttivo italiano a riaprire i battenti, in tutta sicurezza, dopo il lockdown.

Quarant’anni di passione e successi per Ducato che, anno dopo anno, ha affinato le proprie caratteristiche diventando un vero e proprio punto di riferimento nella categoria. Con oltre 10.000 varianti immesse sul mercato e 80 paesi conquistati nel mondo, il veicolo Fiat è stato apprezzato per l’efficienza del suo telaio che l’han reso il numero uno per gli allestitori di veicoli per usi speciali e camper.

Il large van del Lingotto è infatti l’unico del proprio segmento di mercato a nascere appositamente per diventare base per camper. Nell’ultimo decennio sono state oltre 500.000 le famiglie in tutto il mondo a scegliere Ducato come partenza per i propri mezzi da viaggio. Sin dall’esordio, nel 1981, il furgone made in Italy, ha saputo conquistare i consumatori grazie alla propria solidità e affidabilità. Nell’anno dei record per Fiat, che con 500 e Panda ha brindato a un 2020 ricco di successi, Ducato si è confermato leader del mercato di riferimento portandosi a oltre 3 milioni di unità vendute nella sua storia.

In attesa di nuovi e importanti traguardi da festeggiare, la Casa prosegue nell’evoluzione della linea Fiat Professional. Nell’ottica di mantenere la leadership del mercato e contestualmente essere amico dell’ambiente, presto vedrà la luce E-Ducato, il primo modello full electric della gamma. Progettato in accordo con i più avanzati standard qualitativi di Fiat, il mezzo sarà disponibile in tutte le varianti di carrozzeria con la stessa volumetria di carico del Ducato tradizionale.