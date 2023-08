Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Ducato Van al Caravan Salon: oltre 40 anni di successi

La 62° edizione del Caravan Salon, la più importante fiera di veicoli ricreazionali in Europa, si svolge a Düsseldorf fino al 3 settembre. Fiat Professional espone presso lo stand di Stellantis il suo Ducato Van completamente attrezzato, le cui principali caratteristiche rappresentano lo stato dell’arte in termini di sicurezza e mirano a soddisfare le esigenze del crescente pubblico di proprietari di veicoli ricreazionali.

I segreti del modello

Il Ducato Van completamente attrezzato esposto in fiera in questi giorni rappresenta una delle configurazioni più scelte e apprezzate dai clienti. I visitatori avranno così la possibilità di vedere da vicino tutti i segreti del modello che ha alle spalle oltre 40 anni di storia e di successi, essendo stato eletto “Miglior veicolo base per camper” per 15 anni consecutivi dai lettori della rivista specializzata tedesca Promobil.

Anche i dati del primo semestre del 2023 confermano il successo del van, dimostrando che Ducato sta superando il difficile 2022 trascorso, con una produzione più che raddoppiata, per soddisfare l’intensa domanda dei clienti.

La tecnologia a bordo

Un veicolo che si distingue per l’alto livello tecnologico e per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), i migliori della categoria, progettati per migliorare l’esperienza di guida e di parcheggio, mettendo al primo posto sempre la sicurezza.

La tecnologia di ultima generazione garantisce la massima sicurezza alle famiglie che scelgono il Ducato come casa su ruote per le loro vacanze. Il pacchetto opzionale advance safety offre parecchi vantaggi innovativi, tra cui l’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Speed Assist, che regolano la velocità del mezzo per mantenere la corretta distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e impostano la velocità per rimanere entro i limiti.

Molto importante anche il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore, progettato per controllare in tempo reale e costantemente il comportamento del conducente e captare eventuali segnali di stanchezza o sonnolenza.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Ottimo il Full Brake Control, che identifica il veicolo che precede, ma anche ostacoli imprevisti su strada, come pedoni e ciclisti. Per portare la sicurezza a livelli ancora più alti, il sistema di controllo della corsia svolge un ruolo attivo nella gestione della traiettoria del mezzo. È in grado di analizzare continuamente le condizioni del traffico grazie alla telecamera frontale sul parabrezza, per fare in modo che il Ducato resti perennemente in traiettoria.

E non è ancora tutto, perché lo specchietto centrale diventa un display digitale LCD da 8,9″ ad alta risoluzione e offre una visione chiara e senza ostacoli della strada retrostante durante la guida. L’inclusione di tecnologie come il Blind Spot Detection e il Rear Cross Path avviene tramite sensori radar per rilevare i veicoli che sopraggiungono e che non sono visibili, contribuendo a evitare incidenti.

Si tratta di caratteristiche all’avanguardia, a cui i clienti si sono abituati nella loro esperienza di guida in auto, e che Fiat ha deciso di trasferire anche sul Ducato, offrendo un viaggio sicuro, funzionale e piacevole.

Il design

Il Ducato Van in esposizione in fiera mostra nuovi fari full LED con finiture interne nere, più luminosi del 30% rispetto alle lampade alogene. All’interno troviamo un quadro strumenti completamente digitale in grado di fornire chiaramente avvisi e informazioni pratiche sul viaggio, con una grande flessibilità per soddisfare le esigenze reali dei conducenti.

Nuovo il sistema di infotainment con display a colori HD touchscreen Radio NAV da 10″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless integrato. La radio da 10″ è collegata a un nuovo display full digital che combina un display a colori da 7″ con indicatori digitali.

Il motore

Ducato base per camper è disponibile con un motore a combustione interna di ultima generazione in grado di sprigionare fino a 180 CV di potenza, abbinato a un cambio manuale e a un cambio automatico a nove rapporti.