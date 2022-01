Fiat Ducato votato come miglior base camper 2022

Fiat Ducato vince nuovamente il titolo di miglior base camper, si tratta di un modello Fiat Professional tra i più venduti e conosciuti a livello globale, che continua a dominare il mercato europeo; la maggioranza dei camper è realizzata su base Ducato. Il veicolo viene prodotto dal 1981 ininterrottamente nello stabilimento Sevel, in Val di Sangro.

In circa dieci anni, Fiat Ducato è stato scelto da più di 700.000 famiglie europee come base camper, confermando la sua leadership nel settore. Inoltre continua ad anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti che acquistano Veicoli Ricreazionali. Il nuovissimo Model Year 2021 lanciato lo scorso anno è ancora il più venduto, è tecnologico e vanta ADAS di ultima generazione, nuovi motori e un restyling degli interni, sempre partendo dai precedenti punti di forza e affidabilità consolidati, il tutto visibile in un nuovo showroom 3D virtuale Ducato.

Il prestigioso titolo di Fiat Ducato

“Miglior base camper 2022”, è la quattordicesima volta consecutiva che Ducato vince questo titolo, superando tutti gli agguerriti competitor. I lettori di Promobil, testata tedesca che da più di 25 anni rappresenta un importante punto di riferimento per le tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali, lo hanno votato ancora.

Un riconoscimento prestigioso, che conferma ulteriormente la fiducia che i clienti accordano al Ducato, che viene ritenuto appunto il veicolo base ideale per il proprio tempo libero. Fiat Professional è l’unico brand che possiede un’organizzazione dedicata che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei Veicoli Ricreazionali, come “certificato” dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”. Il marchio è altamente specializzato in termini di prodotti e servizi per i camperisti, ed è quindi in grado di garantire la massima flessibilità e libertà ai suoi clienti.

Fiat Ducato MY2021: le caratteristiche

Come abbiamo detto precedentemente, lo scorso anno è stato lanciato sul mercato il Nuovo Ducato MY2021, modello sviluppato per rispondere al meglio a tutte le esigenze ricreative e professionali dei clienti, che presenta importanti, nuovi, tecnologici e numerosi Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS), per una maggiore sicurezza dei clienti.

Tante le novità anche per le versioni su base camper, Fiat Ducato infatti ha come obiettivo quello di consolidare ulteriormente la sua indiscussa leadership nel settore. I clienti del settore “tempo libero” apprezzano in maniera particolare una delle sue principali caratteristiche, ovvero il cambio automatico a 9 marce, che garantisce un’esperienza di guida rilassata e piacevole, l’ottimizzazione dei consumi e il miglioramento delle prestazioni.

La gamma Fiat Ducato offre varietà ampia di potenze basate sul nuovo motore diesel Euro 6d-Final da 2,2 litri. Robusto e affidabile, si tratta di un veicolo che assicura prestazioni e comfort durante la guida, con i suoi quattro livelli di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. La gamma completa dei motori Euro 6D-Final MultiJet3 rappresenta la soluzione adatta per tutte le tipologie di percorso che i clienti dei camper hanno intenzione di intraprendere. Infine, per viaggiare in sicurezza e senza imprevisti, la Casa ha ampliato anche la serie di avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), Fiat Ducato è dotato inoltre di sospensioni specifiche per camper e una lunga serie di funzionalità.

Fiat tiene in maniera particolare al progresso e, per quanto riguarda il mondo digitale, è possibile accedere al nuovo showroom virtuale 3D Ducato per viaggiatori e costruttori di camper, che contiene tutte le informazioni sulle novità e permette di immergersi a 360 gradi nel mondo dei veicoli per il tempo libero.