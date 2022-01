Fiat domina le vendite in Turchia e Argentina con questi modelli

All’inizio del 2022, come ogni anno, si è arrivati a tirare le somme dell’anno precedente per quanto riguarda il settore auto, raccogliendo i numeri delle immatricolazioni, le informazioni sui modelli più venduti in Italia, in Europa e nel mondo, e sui brand di maggiore successo in un periodo così difficile.

Perché è vero, purtroppo il comparto dell’automotive vive una profonda crisi ormai da quasi due anni, e sembra proprio che le cose non siano destinate a cambiare, almeno nel breve termine. Una triste realtà, ma che purtroppo rispecchia l’esatta verità di quello che succede oggi a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il globo intero e che continua senza sosta, e la conseguente crisi dei microchip e semiconduttori, che rallenta la produzione di veicoli e provoca gravi ritardi nelle consegne di nuove auto.

Nonostante questa situazione così disastrosa per il settore auto, possiamo dire che ci sono dei brand che sono sempre riusciti a farsi valere sul mercato. Il Gruppo Stellantis in primis e, anche all’estero, il marchio Fiat che ne fa parte oggi, storica Casa italiana conosciuta in tutto il mondo. Le classifiche mostrano quelle che sono le tendenze degli ultimi anni e mettono in evidenza le differenze tra i gusti dei consumatori. Ad esempio, nel Nord America hanno un grandioso successo principalmente i pick-up e i SUV di grandi dimensioni, i consumatori europei invece da sempre prediligono auto più piccole, come le berline (anche se in calo) e i SUV compatti (in grande crescita). Ci sono poi l’Australia, l’Argentina e il Brasile, dove i pick-up preferiti sono quelli di medie dimensioni.

Le vetture Fiat in Turchia

Ma veniamo a due Paesi esteri in cui il marchio Fiat sta riscuotendo un gran successo. In vetta alle classifiche, ormai da qualche anno sul podio in Turchia, nel 2021 c’è stata la Fiat Egea, la più venduta, nella versione berlina, molto amata dai tassisti. Un modello che sta in cima alle graduatorie del Paese ormai da anni, ben dal 2016.

La passione dei pick-up in Sud America e il successo di Fiat

Nel Sud del continente americano si nota ancora una grande preferenza per i pick-up, come abbiamo anticipato. Il più grande mercato automobilistico dell’America Latina è il Brasile, lo sappiamo, e Fiat Strada proprio qui è stata la più venduta nel 2021, con un totale di 109.107 immatricolazioni, il 5,5% del mercato totale.

Si tratta del miglior risultato in assoluto per l’auto sin dal momento del suo lancio nel 1996. Fiat Strada è un pick-up che oggi viene apprezzato sia per il divertimento che per il lavoro, veicolo scelto da chi ha bisogno di un’auto piacevole, capace ed efficiente. A seguire la Hyundai HB20 hatchback e poi un altro modello di Casa Fiat, la citycar Argo, anch’essa molto amata oltreoceano. Per non parlare della Fiat Cronos, che è in pratica la versione berlina di Fiat Strada, leader in Argentina nel 2021, la più venduta nel quarto mercato auto più grande del Sud America. Una berlina di piccole dimensioni, che viene realizzata proprio in Argentina e che i residenti apprezzano parecchio, anche grazie al prezzo di listino alla portata di molti. La grande disponibilità presso i rivenditori e l’estetica piacevole hanno fatto il resto.