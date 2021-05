Fiat Doblò, edizione aggiornata per il monovolume di successo

editato in: da

Fiat Doblò giunge alla sua quarta generazione, è l’erede di un modello vincente, dal 2000 a oggi è stato scelto da più di 1,8 milioni di clienti, è un mezzo al top della categoria per la sua capacità di carico e per i ridotti costi di gestione, oltre che per le prestazioni e le caratteristiche funzionali.

Tra le maggiori novità della quarta generazione c’è senza dubbio la motorizzazione 1.6 MultiJet Euro6d-Final con tre livelli di potenza – 90, 105 e 120 CV – che soddisfano le diverse esigenze professionali. Non è tutto, a listino anche la nuova versione Trekking con un look off-road e una ricca dotazione di serie. Nuovo anche il sistema multimediale 7″ touchscreen, con integrazione di Apple CarPlay e Android AutoTM per essere sempre connessi e utili servizi di connettività offerti da Mopar Connect.

Il modello, già famoso per maneggevolezza, capacità di carico fino a 1 tonnellata e volumetria è così ancora più interessante, al vertice assoluto del segmento. È anche l’unico ad adottare le sospensioni posteriori a ruote indipendenti Bi-Link con barra antirollio, il risultato è un comfort di guida da “Best in Class”.

Le nuove motorizzazioni sono dotate di Start&Stop evoluto, pneumatici ad attrito ridotto, olio a bassa viscosità, alternatore smart, pompa olio a cilindrata variabile e pack per l’aerodinamica, che consentono un miglioramento dei consumi e delle emissioni.

La gamma Doblò MY 2022 propone anche la versione Trekking, disponibile nelle configurazioni Cargo, Cargo Maxi e trasporto persone 5 posti con omologazione N1. Presenta uno stile distintivo, dall’impronta off-road, che grazie al sistema di controllo della trazione Traction+ può affrontare percorsi accidentati e con scarsa aderenza. Contenuti distintivi sono le modanature laterali con logo Trekking, le barre longitudinali sul tetto, i paraurti anteriore e posteriore specifici verniciati in tinta carrozzeria con “skid plate”, disponibili anche i cerchi in lega diamantati Trekking.

Per quanto riguarda sicurezza e comfort, Doblò MY 2022 Trekking offre sensori di parcheggio, telecamera posteriore e climatizzatore manuale, nuovo sistema multimediale 7″ touchscreen con Radio DAB, navigatore, integrazione di Apple CarPlay e Android AutoTM. Il Trekking Combi vanta interni specifici, fendinebbia, vetri posteriori scuri, specchi retrovisori esterni ribaltabili elettricamente e assetto sospensioni rialzato.

La dotazione tecnologica di Doblò si completa con i servizi di connettività all’avanguardia offerti dalla Mopar Connect, l’assistenza a distanza e il controllo del veicolo da remoto garantiscono l’opportunità di guidare in sicurezza, in totale libertà e con una manutenzione più semplice del veicolo.