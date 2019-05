Fiat Cronos: la nuova berlina brasiliana, il debutto in Argentina

editato in: da

Cronos è la nuova berlina di Fiat che fa il suo debutto in Argentina.

La Fiat Cronos è una classica berlina tre volumi, con dimensioni compatte, caratterizzata da una coda alta e raccolta.

Cronos proverà a conquistare una fetta di un mercato che vale 330 mila unità in Brasile e 100 mila veicoli l’anno in Argentina, dove verrà assemblata nello stabilimento di Ferreyra, su piattaforma MP-S (Modular Platform Sedan).

La berlina di segmento B affianca l’altra novità Argo e sostituirà nello stesso tempo Fiat Siena, Grand Siena e Linea.

I motori saranno a benzina. Il 1.3 quattro cilindri di nuova generazione FireFly (che sulla Argo ha 109 cavalli) e il 1.8 EtorQ da 139 cavalli.

Se la Fiat Cronos possa essere l’erede in qualche anche della futura Punto è presto per dirlo.

Non ci sarebbe da sorprendersi se il management di Fca, decidesse di portare qualche aggiornamento sulla la Cronos per il mercato europeo, proprio come hanno già fatto con le Tipo, progettate e prodotte inizialmente solo per il mercato turco e per altri paesi emergenti.

