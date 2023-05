Fiat colleziona premi: stavolta è Best Brand per le city car

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat viene premiata come Best Brand delle city car in Germania e il successo della Nuova 500 continua

Fiat è stata incoronata Best Brand dai lettori della principale rivista automobilistica tedesca Auto Bild, nel sondaggio “The best brands in all classes 2022/2023”. Sono stati ben circa 42.000 i lettori e gli esperti appassionati di auto della rivista che hanno scelto Fiat come marchio vincitore della categoria di auto più piccole del concorso.

Perché Fiat è così amata

Olivier Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO, ha dichiarato: “Questo premio è il più strategico di sempre perché testimonia, ancora una volta, che stiamo perseguendo la mission del brand di fornire mobilità urbana e renderla accessibile a tutti. Oltre ai risultati di vendita, ciò che ci rende estremamente soddisfatti è l’apprezzamento da parte delle persone. Il fatto che i lettori della prestigiosa rivista Auto Bild riconoscano il ruolo chiave di Fiat nel fornire mobilità urbana in un paese come la Germania, conferma che se pensi alla mobilità urbana, ibrida o BEV, pensi a Fiat! Voglio ringraziare personalmente tutti loro per questa dichiarazione d’amore”.

Il sondaggio

Ai lettori della rivista tedesca è stata chiesta la personale opinione su 37 marchi, che erano stati suddivisi in 14 differenti categorie. Durante il voto sono stati presi in considerazione da parte degli esperti e degli appassionati diversi aspetti, come innovazione, qualità, design e prezzo.

Oltre ai rispettivi vincitori di classe, la rivista Auto Bild ha anche selezionato un vincitore assoluto in ogni segmento. Il marchio Fiat si è aggiudicato questo prestigioso titolo nella categoria delle vetture più compatte, dove il brand era rappresentato dalle auto di maggiore successo oggi in gamma: Nuova 500, 500 Hybrid e Panda Hybrid.

Le best seller

Le auto best seller della gamma del marchio italiano sono le Fiat 500: la Nuova 500 elettrica e la 500 Hybrid. Si tratta infatti dei modelli importati più venduti in Germania in tutti i segmenti durante lo scorso anno: la pluripremiata Nuova 500 si è anche classificata al primo posto tra i veicoli elettrici a batteria (BEV) in diversi mesi dello scorso anno nel Paese.

Nel 2022, nel complesso, il modello si è classificato al terzo posto nel segmento delle auto a trazione elettrica. La Fiat Panda completa l’offerta del marchio nel segmento delle city car ed è disponibile anche in versione ibrida.

Quali Fiat usciranno nel 2023

Approfittiamo per parlare dei programmi futuri di Fiat, visto che siamo in tanti a chiederci quali nuovi modelli sfoggerà la Casa automobilistica nel 2023.

Come annunciato in tempi non sospetti da Tavares, arriveranno due nuove auto elettriche, nella seconda metà di quest’anno. Secondo fonti di stampa riportate da Ansa, il modello potrebbe chiamarsi 600: una scelta che potrebbe enfatizzare il suo valore popolare. Costruita sulla stessa piattaforma usata per la creazione della Jeep Avenger, la nuova elettrica dovrebbe ereditare il posizionamento della 500X nella gamma all’interno del listino Fiat.

Ci sono dubbi sull’identità del secondo modello di auto elettrica di Fiat, si rincorrono diverse indiscrezioni, molte delle quali portano dritte alla Topolino, che sarebbe la versione italiana del quadriciclo Citroen Ami. In un’intervista rilasciata ad Auto Express, Olivier Francois aveva parlato della Ami, spiegando come Fiat avesse tutte le carte in regola per rendere più attraente il quadriciclo.

Novità anche per 500X, modello che ha riscosso un gran successo negli ultimi anni: da qualche mese si rincorrono le voci di un imminente addio. La volontà della Casa torinese è quella di sostituirla idealmente con il primo dei due nuovi modelli elettrici.