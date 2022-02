Fiat, l’auto ideale per la famiglia diventa ibrida

Il percorso nell’elettrificazione è iniziato con 500 Hybrid e Panda Hybrid, proseguito con la Nuova 500 e l’Ulysse con motorizzazione elettrica e oggi vede il lancio delle nuove 500X e Tipo con la motorizzazione Hybrid 48 Volt. Fiat mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un ulteriore passo lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile.

Le parole del CEO Olivier Francois

Il CEO Fiat e CMO Stellantis ha dichiarato: “Il percorso di elettrificazione di Fiat continua. Con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, equipaggiate con la nuova tecnologia Hybrid 48 volt, la gamma è totalmente elettrificata. Oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile, e di questo sono estremamente orgoglioso perché è coerente con la nostra visione: “It’s only green when it’s green for all”. Ma non è finita. Il nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue, l’obiettivo – come ho già annunciato – è di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027”.

Oggi con le nuove 500X Hybrid (i prezzi) e Tipo Hybrid vale l’approccio adottato finora dalla Casa: una soluzione tecnologica user friendly, ma allo stesso tempo estremamente innovativa e smart. Le due auto sono un ulteriore importante tassello nel percorso del marchio che risponde alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori.

Fiat Tipo Hybrid (RED)

Prosegue la partnership con (RED) anche sulla nuova Tipo Hybrid, che contribuisce così in maniera coerente alla diffusione del messaggio che ciascuno di noi può contribuire a una giusta causa ed essere al fianco di (RED) nella lotta alle pandemie. Tipo Hybrid in questo modo diventa più sostenibile e più rilevante socialmente.

Il nuovo motore Hybrid 48 Volt

Tipo Hybrid è equipaggiata con un motore che non è solo sostenibile per l’ambiente e accessibile per i bassi costi di gestione, ma che rappresenta anche una tecnologia che vuole essere innanzitutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, di un progresso che non ha bisogno di complicati libretti di istruzione per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità. Fiat lancia questo nuovo propulsore, che si mette al servizio della vita quotidiana dei clienti, per soddisfare le loro esigenze di mobilità senza inutili complessità.

Il segreto delle prestazioni di Tipo Hybrid sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

La sostenibilità di Fiat Tipo Hybrid

Fiat lancia una proposta che viene ritenuta ideale per le famiglie che cercano un’auto versatile e funzionale per soddisfare le esigenze quotidiane di movimento anche grazie alla reintroduzione in gamma del cambio automatico, un’auto per andare ovunque, pratica e spaziosa, che inoltre rispetta l’ambiente.

La nuova Tipo Hybrid entra a far parte della gamma di un modello che ha venduto più di un milione di unità dal suo lancio e modello più venduto del segmento C delle berline compatte e station wagon in Italia, qualificandosi come “family mover” per eccellenza, disponibile in 4 allestimenti – Tipo, City Life, City Cross e Cross – declinati sul body hatchback e nella spaziosissima versione station wagon. Anche l’offerta dei motori a listino è molto ampia, oltre alla versione Hybrid, include un 1.0 benzina T3 da 100 CV, il diesel 1.3 SDE 95 CV e il propulsore top di gamma diesel 1.6 da 130 CV.