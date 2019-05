Fiat Argo, la nuova versione Trekking del suv brasiliano

editato in: da

Fiat Argo è il suv compatto nato in Brasile come successore della Punto, che oggi si presenta nella nuova veste Trekking.

Abbiamo parlato spesso di questa vettura, che si trova sempre al vertice delle vendite sul mercato brasiliano, un modello al topo in Sudamerica. Questo dimostra che la tendenza di oggi a preferire i suv e i crossover non è solo italiana e, in generale, europea, ma anche in tutta l’America meridionale va molto di moda questa tipologia di auto. Le ruote alte continuano quindi ad essere le più amate, i crossover sono i preferiti e per questo motivo Fiat ha deciso di creare la nuova versione di Argo.

L’auto è a trazione anteriore, ma nonostante questo si mostra come un’auto polivalente, in grado di affrontare anche tratti di strada più complessi, grazie all’assetto rialzato di 40 mm e alle sospensioni che sono state ottimizzate proprio per affrontare leggeri percorsi fuoristrada. Alta 21 cm da terra, mostra nuove forme che suggeriscono l’anima suv e il talento offroad. In effetti vediamo le protezioni in plastica nera, molto evidenti, a partire dai passaruota. Le finiture nere sono presenti ovunque all’esterno e la nuova Fiat Argo Trekking presenta anche parafanghi inediti dello stesso colore. Gli altri dettagli neri sono le prese d’aria, i loghi, le barre sul tetto e la calandra degli specchietti retrovisori.

La verniciatura è bicolore, presenta infatti delle parti nere sul tetto e sul cofano, anch’esse richiamano il carattere offroad della vettura. Sono le stesse che possiamo vedere anche su alcuni modelli di Jeep. Altri richiami invece all’aspetto da suv li vediamo in alcune grafiche specifiche e negli pneumatici da 15’’ tassellati.

Dando uno sguardo agli interni della nuova Fiat Argo Trekking, possiamo vedere un abitacolo di buon livello, con tessuti dedicati sui quali appare il logo Trekking e le impunture arancioni molto evidenti. Ottimo il sistema Uconnect con schermo da 7’’ compatibile con Android e Aplle CarPlay, retrocamera e volante sono dedicati a questa speciale versione. Motore a benzina FireFly, in versione unica a quattro cilindri 1.3 litri abbinato al cambio manuale a cinque marce e in grado di erogare 109 Cv di potenza e 140 Nm di coppia. 13.4500 euro circa il prezzo al cambio per il mercato brasiliano, non aspettiamo questo speciale suv compatto in Italia, anche se potrebbe sostituire anche nel Bel Paese la nostra amata Punto.