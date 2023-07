Fiat Abarth celebra Mission Impossible

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Adrenalina e prestazioni mai viste: Mission Impossible è il partner perfetto per la nuova Abarth 500e

I più fortunati l’avevano già intravista durante il lungo road show che l’ha portata in giro per l’Europa e a metà luglio, a margine dell’anteprima mondiale del nuovo film della serie cinematografica “Mission Impossible”, quando è apparsa vicino alla Fiat 500 Abarth gialla degli anni Sessanta usata per una delle scene d’azione ambientate in Piazza di Spagna.

La nuova Abarth 500e esce finalmente allo scoperto grazie a uno spot creato in collaborazione con Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, che celebra potenza, prestazioni e adrenalina – i principi cardine condivisi dai due marchi.

Nuova Abarth 500e e Mission Impossible: lo spot

A pochi giorni dall’uscita nelle sale dell’ultimo capitolo della saga di Mission Impossible, che debutterà nei cinema italiani il prossimo 12 luglio, Abarth scopre le carte e presenta il suo concetto di “rendere possibile l’impossibile”.

La nuova Abarth 500e, presentata in anteprima con uno spot che riprende le immagini del nuovo film prodotto e interpretato da Tom Cruise, trova in Mission Impossible la partnership perfetta, che permette allo Scorpione di esaltare ancora una volta l’obiettivo finale del brand: “trasformare le auto ordinarie in qualcosa di straordinario”. Già negli anni Cinquanta, ricorda la Casa fondata a Bologna da Carlo Abarth e dal pilota Guido Scagliarini, la missione di Abarth è quella di dare a tutti la possibilità di vivere ogni giorno la propria passione per la guida.

Nello spot della nuova Abarth 500e, l’auto che segna la svolta elettrica dello Scorpione, Ethan Hunt e Grace sono coinvolti in un inseguimento d’azione a bordo della Fiat 500 Abarth gialla, un classico dei classici che non manca di mostrare agilità e muscoli tra le strade più riconoscibili della Capitale.

La vecchia 500 del 1960 si trasforma così nell’ultima creatura dello Scorpione, che sfreccia nella notte di Roma più gialla che mai, accompagnata da pochissimi dati essenziali: da 0 a 100 km/h in 7 secondi, 155 CV di potenza, coppia di 235 Nm, accelerazione laterale fino a 1G, ricarica rapida di 20 minuti per 120 chilometri.

Prestazioni adrenaliniche e il rombo di sempre

Le prestazioni della nuova Abarth 500e – che a proposito di ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti – sono ancora più entusiasmanti di quelle della Abarth 695, che monta un motore 1.4 T-Jet da 180 CV.

Come ha sottolineato la Casa, Abarth 500e è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa “un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina”. Le prestazioni eccezionali della nuova 500e si confermano anche su tornanti e strade aperte, dove supera di livello la capacità d’accelerazione della versione a benzina.

L’inconfondibile rombo Abarth non può mancare neanche nella declinazione elettrica del marchio: il sound del leggendario scarico Record Monza viene riprodotto fedelmente grazie all’Abarth Sound Generator, un esclusivo sistema che garantisce un suono perfettamente realistico pur rispettando i vincoli di omologazione in materia di inquinamento acustico.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Abarth 500e e 500e Turismo: versioni e prezzi

Dopo il lancio dell’esclusiva versione “Scorpionissima”, che ha registrato il tutto esaurito nel giro di poche settimane, la nuova Abarth 500e torna ad emozionare il mercato entrando nel listino Abarth in due allestimenti, 500e e 500e Turismo, entrambi disponibili in versione hatchback e cabrio.

Un successo quasi scontato, vista la storia del brand italiano e il successo di modelli storici come la Fiat 500 e la Abarth 695 del 1964, cui si è aggiunta la possibilità di vivere l’esperienza della nuova 500e direttamente da casa nel Metaverse store di Abarth, un’esclusivo mondo virtuale in cui testare la guida della sportiva elettrica in modalità videogame.

La nuova è disponibile in due nuovi colori, Acid Green e Poison Blue, a un prezzo di listino di 37.950 (42.650 euro per la 500e Turismo, la versione top di gamma), ed è ordinabile sia in concessionario sia online.