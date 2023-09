Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 4 luglio, la Nuova Fiat 600e, modello chiave per il programma di elettrificazione del marchio italiano, entra in produzione. Il crossover sarà realizzato nello stabilimento Stellantis di Tychy da dove raggiungerà tutti i principali mercati europei già nel corso delle prossime settimane.

La nuova elettrica è in produzione

Lo scorso 7 settembre, nello stabilimento Stellantis di Tychy, “casa” anche della Jeep Avenger, è iniziata ufficialmente la produzione della Fiat 600e. Il nuovo crossover a zero emissioni di casa Fiat va ad affiancare la Fiat 500e, presentata nel 2020 e prodotta a Mirafiori, all’interno della gamma a zero emissioni del marchio italiano.

Il primo esemplare del crossover elettrico a essere stato realizzato è la versione top di gamma La Prima, nella colorazione Arancio sole d’Italia. La gamma, inizialmente, comprenderà anche la versione Nuova Fiat (600e)RED. In futuro, inoltre, è previsto un progressivo arricchimento dell’offerta, con l’arrivo anche di una versione benzina.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Fino a 600 chilometri di autonomia in città

La Nuova Fiat 600e punta a diventare un riferimento della mobilità urbana, andando a bissare il successo della 500e. Il crossover di Fiat va a posizionarsi nel segmento B del mercato delle quattro ruote, proponendo un’autonomia molto elevata per la categoria.

Secondo i dati forniti dalla Casa italiana, infatti, la 600e può percorrere oltre 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Ancora più interessante è il dato fornito in caso di utilizzo esclusivamente urbano. Gli automobilisti che utilizzeranno il crossover in città, infatti, potranno percorrere fino a 600 chilometri con una carica completa della batteria da 54 kWh.

Il nuovo modello di Fiat arriva sul mercato in un’unica configurazione, con motore da 156 CV e trazione anteriore. Nel corso dei prossimi anni, la nuova auto di Fiat sarà la base di partenza anche di una variante Abarth ad alte prestazioni (e sempre a zero emissioni).

Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino parte da 35.950 euro per la variante Fiat (600e)RED mentre per la top di gamma La Prima bisogna mettere in conto una spesa di 40.950 euro. C’è comunque la possibilità di accedere agli incentivi statali per le auto elettriche.

I due allestimenti sono identici dal punto di vista tecnico ma La Prima arricchisce la dotazione di serie con diversi elementi aggiuntivi come la ricarica wireless per lo smartphone, il navigatore nel display da 10,25 pollici, i sensori per la guida autonoma di livello 2, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, la retrocamera con griglia dinamica e il blind spot detection.

Di serie, con La Prima, ci sono anche i cerchi in lega diamantati da 18 pollici, i dettagli cromati, i sedili in tecno pelle avorio e varie finiture esclusive. La gamma è composta da sette colorazioni per la carrozzeria, tre per un allestimento e quattro per un altro allestimento.

Per la RED ci sono Nero Pastello, Bianco Pastello e Rosso Pastello (di serie) mentre per La Prima troviamo quattro opzioni metallizzate come Arancio Sole d’Italia (di serie), Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra d’Italia e Azzurro Cielo d’Italia.