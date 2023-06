Fiat 600: la Casa svela altri dettagli

Il mese scorso abbiamo visto la nuova Fiat 600 in Liguria, alcuni scatti rubati (era già stata avvistata a Roma) durante le prove e le riprese dello spot pubblicitario. I paparazzi l’hanno beccata a Lerici, ma oggi Fiat diffonde un video su YouTube in cui si vede benissimo.

È tutto pronto, ormai non ci sono praticamente più segreti. Il debutto potrebbe avvenire il 4 luglio, ormai l’auto è stata beccata più volte senza veli, anche nella recente diffusione dello spot Fiat per l’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana. Il SUV compatto si è ormai mostra al pubblico in tutta la sua bellezza.

Lo spot

Fiat sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana “Not Alone”, un grande evento internazionale organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti” che si è tenuto in Piazza San Pietro a Roma il 10 giugno.

In questa occasione la Casa torinese ha prodotto un film speciale che mira a diffondere i messaggi di apertura e inclusione verso altre culture, gli stessi che come brand globale condivide. “Open Doors”, un omaggio alla fratellanza umana: la protagonista è Fiat 600e, che apre le sue porte alle persone durante le prime tappe del suo tour globale.

Nel film “Open Doors” si vede la Fiat 600e attraversare diverse città del mondo e aprire simbolicamente le sue porte per accogliere persone provenienti da Paesi e culture diverse, prima di arrivare in Piazza San Pietro per partecipare all’Incontro Mondiale della Fraternità Umana “Not Alone”.

La flotta di veicoli elettrici Fiat – tra cui Fiat 500e, Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse – assicura una mobilità green e un trasporto sostenibile, testimoniando l’impegno del brand italiano per i valori dell’ecologia e della sostenibilità.

Come sarà la nuova Fiat 600

Sarà costruita in Polonia, nello stabilimento di Stellantis a Tychy, lo stesso in cui prendono vita Jeep Avenger e il nuovo SUV Alfa Romeo, che verrà presentato a breve. La 600 sarà costruita sulla piattaforma STLA Small.

Grazie al video diffuso su YouTube possiamo vedere anche gli interni, e notiamo da subito un forte legame tra la nuova Fiat 600, la nuova 500 e anche la 500X. Il logo “600” è stato ricamato sui poggiatesta, sulla plancia vediamo il display a sbalzo (molto probabilmente da 10,25”) e un cluster digitale tondo dietro al volante, il tutto molto simile a quello che siamo abituati a vedere sulla Fiat 500 elettrica, ma anche sulla cugina Jeep Avenger, di straordinario successo.

Le dimensioni della 600 sembrano essere leggermente maggiori rispetto alla sorellina 500, ma nonostante questo – vista la forma del portellone e del posteriore – lo spazio di carico potrebbe essere addirittura più piccolo.

In quanto a motori, Fiat dovrebbe lanciare sul mercato italiano la versione con il 1.2 turbo benzina da 100 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale. Per la variante elettrica invece potrebbe adottare una batteria da 54 kWh – con un’autonomia dichiarata di 400 km – ricaricabile con potenze fino a 100 kW abbinata a un motore elettrico anteriore da 156 CV. La lunghezza della variante italiana di Fiat 600 dovrebbe essere di circa 4,20 metri, circa 10 cm in più della Avenger. Sul prezzo di listino al momento ancora nessuna dichiarazione ufficiale, pare partirà da circa 20.000 euro.