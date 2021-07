Fiat 500X Yachting, per la prima volta ‘open air’

editato in: da

L’Europa riapre i confini tra i Paesi con l’adozione del Green Pass, bentornata libertà, bentornata dolce vita. Fiat celebra la ritrovata libertà e la nuova spensieratezza in un inno alla gioia e alla dolce vita, con la sua nuovissima 500X Yachting, per la prima volta con il nuovo body open air.

In pochi secondi e con un solo tasto la capote elettrica apre la 500X al cielo. Nella sua versione di lancio l’auto ha una livrea dedicata allo Yacht Club Capri. Così come era stato per la serie speciale 500 Riva, anche le nuove 500X e 500 Yachting nell’edizione di lancio con livrea tributo allo Yacht Club Capri hanno uno stile unico, ispirato alla nautica e all’eleganza delle imbarcazioni di lusso e sono impreziosite da richiami a questi mondi.

Il colore blu specifico e la capote blu, la linea di bellezza che riprende quella dei motoscafi di prestigiosi cantieri navali, i dettagli cromati che impreziosiscono i due modelli e l’esclusività di una partnership importante con uno dei 40 club nautici più prestigiosi d’Italia, lo Yacht Club Capri. Le due serie speciali di lancio saranno numerate, i primi 500 esemplari di entrambi i modelli riporteranno un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare.

La 500X Yachting aggiunge un nuovo body alla gamma 500X, oltre alle versioni Cross e Sport, per la prima volta l’auto diventa anche open air. La capote elettrica apre al cielo la 500X con un solo gesto, la Collector Edition nell’edizione di lancio con la livrea speciale dedicata allo Yacht Club Capri è nell’esclusivo Blu Venezia. Inediti e esclusivi i cerchi in lega leggera da 18″.

All’interno troviamo la tipica eleganza ispirata alla nautica, sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu, battiporta in alluminio con logo Yachting e plancia in mogano. Il legno si sposa con l’avanzata tecnologia per un risultato di assoluta eccellenza.

Anche la versione speciale della piccola e iconica di Casa Fiat, la 500 tributo allo Yacht Club Capri è dedicata al mare, a partire dal colore Blu Dipinto di Blu della carrozzeria, omaggio a Capri e al mondo della nautica, l’auto vanta nuovi cerchi in lega da 16” di colore nero diamantato. La capote blu ad azionamento elettrico in pochi consente ai passeggeri di godere del viaggio in puro stile dolce vita. Anche su 500 Yachting una linea di bellezza argento e blu richiama quella presente sugli yacht. I dettagli preziosi proseguono anche all’interno, con la plancia in legno nautico, ambiente nero e i sedili avorio a contrasto, con inserti in pelle Frau con ricamato il logo 500 in blu.