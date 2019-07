Fiat 500x Sport rimandata: l’ibrida FCA debutterà a settembre

editato in: da

Dopo una lunga attesa, FCA sembra essersi finalmente decisa a investire con convinzione su una piattaforma elettrica per i suoi veicoli.

Dopo le voci delle scorse settimane sul prossimo lancio della Fiat 500 full electric, oggi arrivano nuove indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il primo veicolo ibrido plug-in della casa torinese. A dir la verità, di indiscrezioni a riguardo ne erano già arrivate diverse nei mesi passati e molti si aspettavano – o magari speravano – che sarebbe potuta arrivare sul mercato prima dell’estate. La Fiat 500x Sport, invece, non s’ha (ancora) da fare.

Le ultime voci che arrivano dagli ambienti Fiat, infatti, confermano che ingegneri e tecnici continuano a lavorare sui prototipi della 500x ibrida, ma il lancio è stato rinviato di qualche mese. Molto probabilmente, la casa del Lingotto ha deciso di rimandare tutto alla seconda metà di settembre, quando il gotha del mondo automobilistico si ritroverà al Salone di Francoforte, in calendario dal 20 al 22 settembre nella cittadina tedesca.

Qui verranno tolti i veli dal SUV compatto a trazione ibrida che spianerà la strada alla 500 (primi modelli in strada nel 2020) elettrica e alla Fiat Centoventi (che dovrebbe invece arrivare nel 2021). La Fiat 500x Sport dovrebbe essere disponibile in un’unica configurazione, così da testare le reazioni del mercato prima dell’arrivo dei due modelli full electric. Gran parte della meccanica e dell’elettronica saranno ereditate dalla Jeep Renegade hybrid, che dovrebbe essere messa in vendita tra qualche mese.

Sotto al cofano troveremo un motore a benzina 1.3 litri T4 sovralimentato che, in coppia con il propulsore ibrido, dovrebbe garantire una potenza massima di 240 cavalli. Nella versione a 0 emissioni (quindi con il solo motore elettrico in funzione), la Fiat 500x Sport dovrebbe essere dotata di uno scatto niente male (da 0 a 100 chilometri orari in 7,9 secondi) e la “solita” autonomia da 50 chilometri. Insomma, un sistema apparentemente collaudato e che dovrebbe esordire sulla piattaforma Jeep tra qualche settimana.

La 500x Sport, però, presenterà anche alcune lievi novità estetiche. L’obiettivo è quello di accentuare la sua vocazione e il suo carattere sportivo, andando a ritoccare dei dettagli minimi. Oltre ai cerchi in lega personalizzati, dovrebbero esserci delle minigonne laterali e nuovi paraurti anteriore e posteriore.