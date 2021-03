Fiat 500X in promozione a marzo a questo prezzo

editato in: da

Fiat 500 X: le novità in arrivo per il 2021

Fiat ha aperto il 2021 con tante novità per l’intera famiglia 500. Dopo aver lanciato la Nuova 500 e tutta la gamma rinnovata sia per Panda che per Tipo (anche nella variante Cross), altre due icone di stile per il brand torinese, ha proposto anche dei nuovi allestimenti per 500, 500X e 500L, auto che compongono la famiglia.

Sono prodotti molto diversi tra loro per vocazione, forma e carattere, ma che condividono la stessa matrice: l’iconica Fiat 500. Tra le promozioni che la Casa torinese ha attivato per questo mese di marzo ce n’è una molto conveniente dedicata alla 500X (proposta anche nella nuovissima versione Cross), che consente di ottenere uno sconto consistente sull’acquisto dell’auto. La gamma della sorella maggiore della 500 viene proposta a partire da 14.900 euro, con la possibilità di pagare la prima rata a partire da gennaio 2022.

L’offerta di cui stiamo parlando è valida per tutto il mese di marzo 2021 e, in caso di rottamazione del vecchio veicolo, consente di acquistare la Fiat 500X Cult con motore 1.0 da 120 CV, che monta di serie anche il climatizzatore, la radio DAB e il cruise control, al prezzo promozionale di 16.900 euro, anziché a 21.000 euro (prezzo di listino originale). Il prezzo può arrivare anche a 14.900 euro con il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, con un ottimo risparmio.

Direttamente sul sito di Fiat è possibile vedere inoltre che i clienti che vogliono optare per la formula Contributo Prezzo, hanno la possibilità di portarsi a casa una nuova 500X Cult 1.0 120 CV versando un anticipo di 500 euro e stipulando un contratto di 84 mesi in tutto, pagando la rima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 263 euro. Il credito totale è di 14.999 euro, il cliente deve pagare un importo di 19.749 euro, visti i tassi TAN fisso 6,85% e TAEG 8,71%.

Torniamo agli incentivi statali, che per la fascia di emissioni di CO2 compresa tra 61 e 135 g/km prevede un contributo di 1.500 euro. Grazie a questo, in caso di rottamazione, la versione con motore diesel al prezzo di quella con alimentazione a benzina. Questo significa che la Fiat 500X Cult 1.3 da 95 CV, con prezzo di listino di 22.900 euro, viene offerta a 18.400 euro grazie alla promozione Fiat, che diventano addirittura 16.900 euro con l’incentivo statale o 14.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.