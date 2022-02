Fiat 500X Hybrid, il crossover italiano nella gamma elettrificata

E così, dopo 500 Hybrid e Panda Hybrid, Nuova 500 e Ulysse con motorizzazione elettrica, Fiat lancia oggi le nuove 500X e Tipo con la motorizzazione Hybrid 48 Volt. Prosegue così il percorso verso una mobilità più pulita e sostenibile da parte della Casa torinese, e la promessa di creare una vera e propria nuova gamma a basse e zero emissioni.

Come ha spiegato il CEO Olivier Francois, il percorso di elettrificazione di Fiat continua. Con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, la gamma del marchio italiano è totalmente elettrificata. Fiat, coerentemente con il suo DNA, ha contribuito alla diffusione e alla conoscenza della tecnologia dell’ibrido, offrendo una soluzione tecnologica semplice, ha diffuso la consapevolezza dei vantaggi e ha messo questa tecnologia “nelle mani delle persone”. Anche con le nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid vale lo stesso approccio, una soluzione tecnologica user friendly, ma allo stesso tempo estremamente innovativa e smart.

Fiat 500X Hybrid, continua la partnership con (RED)

La nuova Fiat 500X Hybrid rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso del marchio, che risponde alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori (+30% nell’ultimo anno). Come anche per la berlina compatta Fiat Tipo, con 500X prosegue la partnership con (RED), l’auto è lanciata sul mercato nell’allestimento della Serie Speciale (RED), contribuendo in maniera coerente alla diffusione del messaggio che ciascuno di noi può contribuire a una giusta causa ed essere al fianco di (RED) nella lotta alle pandemie.

Su tutte le versioni di 500X con propulsore ibrido sarà presente il logo identificativo “Hybrid” sul portellone posteriore, formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu, una tonalità più carica rispetto a quella scelta per 500 e Panda, che sta ad indicare l’evoluzione tecnologica del motore.

Il nuovo motore ibrido scelto da Fiat

Fiat equipaggia 500X Hybrid con un propulsore innovativo che non è solo sostenibile per l’ambiente e accessibile per i bassi costi di gestione, ma rappresenta anche una tecnologia semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, per soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti, senza inutili complessità.

Il segreto delle prestazioni di 500X Hybrid sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di sprigionare la potenza di 130 CV con una coppia di 240 Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

Il crossover italiano Fiat 500X diventa ibrido

Fiat 500X Hybrid è l’auto ideale per i giovani alla ricerca di uno stile unico, che si muovono ogni giorno in città, ma amano anche viaggiare fuori dai centri urbani senza compromessi, attenti alla tecnologia, alla sostenibilità e ai consumi. Da sempre sul podio in Italia, 500X è infatti una delle vetture più vendute del suo segmento nel nostro Paese; ed è per questo che non teme la competizione e vanta una percentuale di conquista di oltre il 60% sui concorrenti.

Con il lancio del Model Year 2022 Fiat ha rinnovato anche il look esterno, vediamo un nuovo logo 500 sul frontale, al posteriore invece troviamo il vigoroso lettering “FIAT”, sinonimo di appartenenza e personalità. Due dettagli di design che rendono ancora più moderna la 500X. L’auto è disponibile a listino negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top. La gamma 500X include i motori 1.0 GSE T3 120 CV FWD, 1.3 Multijet 95 CV e 1.6 Multijet II 130 CV che, insieme alla neonata versione Hybrid, costituiscono un’offerta in grado di soddisfare tutti i bisogni di mobilità della clientela.

Fiat 500X Hybrid sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, in Italia, ed è ordinabile nei principali mercati europei; sarà disponibile presso le concessionarie a partire dal mese di aprile 2022. Il listino della versione 500X Club 1.5 130 CV Hybrid parte 29.400 euro.