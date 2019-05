Fiat 500L, la nuova generazione sarà crossover

editato in: da

Fiat 500L è una vettura di grande successo sul mercato automobilistico, presto verrà presentata la nuova generazione.

Quello che potremmo vedere è un nuovo modello che si discosta dalla tipica estetica da minivan, almeno per quanto riguarda l’Europa. Secondo quanto abbiamo sentito dire e i rumors che circolano sulla rete, la nuova generazione di Fiat 500L potrebbe vedere un nuovo crossover apparire sulla scena della Casa automobilistica torinese. Una delle tipologie di vetture, che insieme ai suv, è tra le più amate oggi dagli automobilisti in tutta Europa, Italia compresa. Suv e crossover infatti stanno conquistando sempre più la scena, diventando tra i mezzi più in voga.

La Fiat 500L oggi viene prodotta da Fiat Chrysler Automobiles presso lo stabilimento di FCA che si trova nella città di Kragujevac in Serbia. Molto probabilmente continuerà a sopravvivere sul mercato ma con delle forme e delle caratteristiche estetiche differenti rispetto a quelle che siamo abituati a vedere attualmente. Se volessimo fare un paragone, diciamo che la Casa automobilistica di Torino oggi con Fiat 500L vorrebbe fare la stessa cosa che ha fatto Opel con la Meriva e il Crossland X oppure ancora quanto Citroen ha fatto con il nuovo C3 Aircross e con la C3 Picasso.

La sede di produzione della nuova Fiat 500L del futuro sarà sempre la stessa, le vetture prenderanno vita quindi nello stabilimento serbo. Quello che si aspetta di fare la Casa di Torino grazie alle modifiche apportate alla vettura è aumentare il numero delle vendite del modello che purtroppo negli ultimi tempi ha subito un profondo calo. La motivazione è dovuta al fatto che ormai nel nostro continente i minivan hanno sempre meno appeal, al contrario dei suv e dei crossover.

Il manager a capo di Fiat, Olivier François, ha dichiarato quanto segue: “Stiamo lavorando a un crossover pensato per la famiglia. Magari anche a sette posti.” Ecco perché abbiamo pensato subito al futuro della Fiat 500L. Ancora non abbiamo altre informazioni a riguardo, sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più e potremo confermare o meno che il futuro progetto di Fiat Chrysler Automobiles sia proprio quello di trasformare quest’auto in un crossover.